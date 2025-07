Waldalgesheims Marlon Pira (grünes Trikot) bittet den Hackenheimer Neuzugang Felix Hadamitzky zum Tänzchen. – Foto: Mario Luge

Alemannia hat Halbfinale im Blick RNL-Turnier: Waldalgesheimer lassen Remis gegen Biebrich Erfolg über Hackenheim folgen +++ Eintracht bezwingt Ingelheim +++ TSV Schott mit Tor-Rekord Verlinkte Inhalte RNL-Turnier Schott Mainz FV Biebrich TSG Bretzenh Marienborn + 11 weitere

WALDALGESHEIM. Die Fußballer von Alemannia Waldalgesheim haben gute Chancen auf das Halbfinale beim eigenen Rhein-Nahe-Liga-Turnier. Die Gastgeber ließen dem Auftakt-1:1 gegen den FV Biebrich ein 4:0 gegen den TuS Hackenheim folgen. Defintiv ausgeschieden sind dagegen die Spvgg. Ingelheim und der TuS Hackenheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

SVA Waldalgesheim – FV Biebrich 1:1 (0:0). – Mit dem stumpfen Platz musste auch die Alemannia kämpfen. Gegen die Hessen trat die Elf von Elvir Melunovic im 4-1-4-1-System mit Neuzugang Amar Kurtagic als alleinigem Sechser an. Der agierte bisher zwar eher auf der Acht. „Aber ich fand’s gut. Auf der Sechs spiele ich gerne, wenn ich der Mannschaft damit helfen kann”, formulierte der 18-Jährige. Vor allem vor der Pause hatte die Alemannia bessere Chancen, doch das Leder wollte nicht über die Linie. Marlon Pira (30.) traf nach feiner Einzelleistung nur den Pfosten (40.). Nach dem Wechsel war Andrej Juric im SVA-Tor wiederholt auf dem Posten. Offensiv sorgte Nils Gräff für die Erlösung, als er einen an ihm verursachten Fpulelfmeter sicher verwandelte (66.). Nickas Seifert schaffte aus der Drehung den verdienten Ausgleich (82.). Für Juric kein Grund schwarz zu sehen. „Wir haben es mit der neuen Innenverteidigung gut verteidigt. So etwas kann passieren”, sagte der Keeper.

TuS Hackenheim – SVA Waldalgesheim 0:4 (0:2). – Tom Gürel traf zu Beginn beider Abschnitte früh (4., 46.). Nach längerer Phase im ersten Durchgang, in dem die Hausherren Schwierigkeiten hatten, legte Nils Gräff zwischenzeitlich nach Solo das 2:0 nach (32.). Der Schluss war kurios. Henry Kreling hatte nach Pass von Mahdi Mehnatgir, der Keeper Marc Reekers hatte aussteigen lassen, den Ball eingeschoben, der Schiedsrichter bereits auf Tor erkannt und die Partie abgepfiffen, als ein Assistent die Fahne hob und auf Abseits erkannte.

Keinen leichten Stand hatte Hackenheims neuer Spielertrainer Pierre Merkel an alter Wirkungsstätte. – Foto: Mario Luge

Weil Reekers Mehnatgir gefoult hatte, zeigte der Unparteiische nachträglich auf den Punkt, als sich bereits Feldspieler und Offizielle abklatschten. Mehnatgir verwandelte. „Wir haben wieder Erkenntnisse gewonnen, neue Spieler auf neuen Positionen ausprobiert.” SVA-Coach Elvir Melunovic war mit dem dritten Testspiel ohne Niederlage zufrieden, sprach von einem „souveränen Sieg.” Auf TuS-Seite agierte Pierre Merkel erstmals als Spielertrainer, weil Chefcoach Tim Hulsey nicht dabeiwar. „Es ist für mich neues Terrain, in das ich erst hineinwachsen muss”, so der 36-Jährige, der in der vergangenen Saison noch das Alemannia-Trikot getragen hatte. Auf seine Truppe, die nur mit zwölf Spielern angetreten war und Christoph Menger früh durch Verletzung verlor, war der Ex-Profi stolz. „Das Ergebnis war eine Spur zu hoch. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die auch eine Liga höher spielen.” Gruppe 2

1. FC Kaiserslautern II – FV Bodenheim 3:1 (1:1). – Bis zur Pause hatte es noch nach einer Überraschung ausgesehen. Nils Schäfe hatte den VfB sogar früh in Führung gebracht (4.). Doch noch vor dem Wechsel gelang den Pfälzern der Ausgleich und in der zweiten Hälfte die beiden Treffer zum Sieg. Gruppe 3

Eintracht Kreuznach – SpVgg. Ingelheim 3:0 (1:0). – „Es war zum Turnierstart ein vernünftiges Spiel von uns”, blickte Eintracht-Trainer Thorsten Effgen auf die Partie zurück. Jan Wingenter (7.) hatte für die frühe Führung gesorgt, Deniz Cinar baute sie im Laufe der Partie per Einzelleistung im Strafraum (52.) und im Nachschuss (76.) aus. Auch wenn Effgen “nur selten ganz zufrieden” ist, anerkannte er, dass sich seine Jungs zeigten und sich gegen einen über die komplette Spielzeit diszipliniert agierenden Gegner viele Chancen herausspielten. Die allerdings hatten auch die Ingelheimer. Vor allem direkt vor und kurz nach der Pause schnupperte die SpVgg am Ausgleich. “Da mussten wir das 1:1 machen”, wusste auch Stürmer Francesco Teodonno. Ihn freute, dass die Mannschaft sich trotz vieler Neuzugänge stabil präsentierte. “Wir haben uns darauf eingestellt, dass es für uns heute eher defensiv wird”, so Teodonno, “und da haben wir es eigentlich gut gemacht und nicht viel zugelassen.”

Bad Kreuznachs Levi Mukamba klärt in letzter Sekunde gegen den Ingelheimer Tom Zimmer. – Foto: Mario Luge

Spvgg. Ingelheim – SV Gonsenheim 0:4 (0:0). – Nach dem 4:0-Sieg des SV Gonsenheim gegen die SpVgg Ingelheim steht fest, dass es in Gruppe drei am Dienstag (18 Uhr) zum direkten Duell um den Einzug ins Halbfinale zwischen den Mainzer Vorstädtern und der Kreuznacher Eintracht kommt. Oberligist Gonsenheim zeigte sich gegenüber gut sortierten Ingelheimern zwar überlegen, brauchte gegen den Landesligisten aber lange, um dies auch in Zahlen auszudrücken. Sebastian Frey als Verantwortlicher der Rotweinstädter war trotz des 0:4 nicht unzufrieden. „Wir haben nach der Idee der Defensivprinzipien ordentlich gespielt, super gegen den Ball gearbeitet, hätten bei dem ein oder anderen Konter sogar ein Tor machen können.” Eine Stunde hielt das 0:0, dann schenkten die Ingelheimer dem SVG per Eigentor die Führung, die der Oberligist in der Folge und unter gütiger Mithilfe eines weiteren Eigentors ausbaute. „Trotzdem waren wir wesentlich besser als gegen die Eintracht. Die Intensität hat gestimmt”, so Frey. Gruppe 4 Gestern, 18:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz SV Kirchheimbolanden Kibo 15 0 Abpfiff

Kaum zu stoppen waren die Spieler des TSV Schott Mainz beim 15:0 gegen den SV Kirchheimbolanden. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott

TSV Schott Mainz – SV Kirchheimbolanden 15:0 (8:0). – Ein erwartbarer Sieg, der in der Höhe überraschend ausfiel. Für den höchsten Erfolg der Turniergeschichte sorgten Takero Itoi (3), Abdellatif El Mahaoui (2), Etienne Portmann, Dominik Ahlbach, Alexander Rimoldi, Leon Kern sowie die beiden Gastspieler Sean Horozovic (2) und Dennis De Sousa Oelsner, der sich derzeit bei den Mainzern fit hält und dies mit vier Treffern untermauerte. Bestens gelaunt war hiernach auch Schott-Coach Samuel Horozovic: „Wir waren von Beginn super im Positionsspiel mit und gegen den Ball und haben unsere gesetzten Schwerpunkte sehr gut umgesetzt. Das Ergebnis spiegelt genau die Gier wider, die wir eingefordert haben.“

Mainzer in Jubel-Laune beim Turnier in Waldalgesheim. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott