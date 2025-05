Pfalzdorf feierte einen Last-Minute-Sieg. – Foto: Pascal Derks

Alemannia hält noch alle Fäden in der Hand Die Pfalzdorfer können nach dem 3:2 gegen den TuS Asterlagen nach wie vor auf eine weitere Saison in der Fußball-Bezirksliga hoffen.

Im Tabellenkeller brennt noch Licht. Alemannia Pfalzdorf hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga weiterhin in der eigenen Hand. Am Sonntag reagierte das Team von Trainer Thomas Erkens, das aktuell noch Relegationsplatz 15 belegt, erfolgreich auf die Ergebnisse der Konkurrenz und feierte einen durchaus überraschenden 3:2 (1:1)-Heimsieg über den Tabellenvierten TuS Asterlagen. Damit revanchierte sich die Alemannia auch für das Hinspiel im November, das der TuS Asterlagen mit 3:2 für sich entschieden hatte. Für die Duisburger kommt die Revanche dagegen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn die Niederlage stellt einen herben Rückschlag im Kampf um Relegationsplatz zwei dar.

Das war den Pfalzdorfern jedoch herzlich egal, denn sie stehen auch weiterhin unter Zugzwang. Weil der TuS Xanten parallel mit 4:1 gegen den VfL Repelen gewann, und auch der TSV Krefeld-Bockum den Sportfreunden Broekhuysen einen Punkt abluchste (1:1), hätte alles andere als ein Pfalzdorfer Heimerfolg die Lage im Abstiegskampf erheblich verschlechtert. Durch das 3:2 bleibt die Alemannia jedoch in Schlagdistanz zur Konkurrenz. Der Rückstand auf den TuS Xanten beträgt zwei, auf den TSV Krefeld-Bockum nur einen Zähler. An den letzten beiden Spieltagen kommt es noch zu direkten Duellen mit den beiden Kontrahenten. „Unser Heimsieg war immens wichtig. Hätten wir verloren, wäre der Druck in den nächsten Spielen noch höher gewesen, als er ohnehin schon ist“, sagte Gilbert Wehmen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir den Sieg geschafft haben. Natürlich können wir noch keine Entwarnung aussprechen, aber es war trotzdem ein gelungener Nachmittag für uns“, sagte der Pfalzdorfer Teammanager nach dem Abpfiff.