Ben Grünewald sicherte mit seinem Treffer in der Vorwoche das Unentschieden gegen Basara Mainz. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Alemannia gewarnt vor jungen Wilden Waldalgesheimer Freitag bei der TSG Bretzenheim +++ Wiedersehen mit einem alten Bekannten Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest TSG Bretzenh SV Alemannia Waldalgesheim Elvir Melunovic

Waldalgesheim. Es sind nur zwei Zähler bis zur Tabellenspitze. Und doch ist Alemannia Waldalgesheim nach dem 2:3 beim TuS Mechtersheim und dem 1:1-Remis am vergangenen Samstag gegen den FC Basara Mainz nach neun Spieltagen „nur“ Fünfter in der Verbandsliga. Am Freitagabend muss die Mannschaft von Coach Elvir Melunovic bei der TSG Bretzenheim antreten. Anstoß auf dem Kunstrasen der Bezirkssportanlage ist um 19.30 Uhr.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Ich habe das Gefühl, die kopieren uns ein bisschen“, sagt Melunovic und setzt hinzu: Vielleicht liegt das an Serdal Günes.“ Der 32-jährige Co-Spielertrainer der TSG war vor seinem Engagement in Bretzenheim vier Jahre lang in der Abwehr der Grün-Weißen gesetzt. Nicht nur deshalb warnt der gebürtige Bosnier am Spielfeldrand der Alemannia vor dem Gegner und beschreibt diesen als junge, wilde Mannschaft, die sehr kompakt agiere.

Besonders die Kadergröße spreche eine deutliche Sprache. 28 unterschiedliche Akteure kamen in dieser Spielzeit bereits zu einer Einsatzzeit von mindestens einer kompletten Halbzeit. Drei davon standen in jeder einzelnen Partie auf dem Platz, nur Günes über die kompletten 810 Minuten. Bei der Alemannia sieht diese Statistik etwas anders aus. Insgesamt 21 Spieler kamen bislang zu Minuten, zehn Akteure standen in jedem Spiel auf dem Rasen. Torhüter Andrej Juric und das Abwehrtrio Daniel Braun, Philipp Gänz und Justin Padberg versäumten keine Sekunde, Sechser Julien Atanley eine ganze Zeigerumdrehung. Routinier Joshua Iten stand in den sieben Begegnungen ab dem dritten Spieltag ebenfalls immer auf dem Platz. Viel eingespielter kann eine Defensivzentrale kaum sein. „Du kannst deutlich gewinnen, aber auch böse überrascht werden“