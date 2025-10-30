Alemannia freut sich aufs Topspiel

Der namhaft besetzte TuS Mechtersheim konnte sich zuletzt auf Rang eins absetzen – und ist das einzige Team, gegen das der SVA bislang verloren hat (2:3). Die Bilanz im engen Verfolgerfeld ansonsten: 2:2 in Hüffelsheim, 1:1 gegen Basara Mainz. Trainer Elvir Melunovic trauert noch immer den beiden 2:0-Führungen gegen Mechtersheim und Hüffelsheim nach. „Da hat der letzte Wille gefehlt, das Tor zu verteidigen“, blickt der 54-Jährige zurück. „Blackouts haben uns die Siege gekostet. Aber die größten Teile der Spiele waren stark. Gegen Mechtersheim und Hüffelsheim waren unsere besten Spiele bisher.“