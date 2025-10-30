Alemannia freut sich aufs Topspiel

Waldalgesheim. Zwei Spieltage stehen noch aus in der Hinrunde der Fußball-Verbandsliga. Für den SV Alemannia Waldalgesheim halten sie zwei Topspiele bereit. Erst kommt an diesem Samstag (14.30 Uhr) Aufsteiger FC Bienwald Kandel an die Waldstraße, ehe es eine Woche später zu Jahn Zeiskam geht. Vierter gegen Zweiter, Dritter gegen Vierter.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Der namhaft besetzte TuS Mechtersheim konnte sich zuletzt auf Rang eins absetzen – und ist das einzige Team, gegen das der SVA bislang verloren hat (2:3). Die Bilanz im engen Verfolgerfeld ansonsten: 2:2 in Hüffelsheim, 1:1 gegen Basara Mainz. Trainer Elvir Melunovic trauert noch immer den beiden 2:0-Führungen gegen Mechtersheim und Hüffelsheim nach. „Da hat der letzte Wille gefehlt, das Tor zu verteidigen“, blickt der 54-Jährige zurück. „Blackouts haben uns die Siege gekostet. Aber die größten Teile der Spiele waren stark. Gegen Mechtersheim und Hüffelsheim waren unsere besten Spiele bisher.“
Je besser die Gegner, desto besser die Alemannia? Jetzt folgen jedenfalls, wie Melunovic sagt, „zwei Spiele, die die Wahrheit bringen werden, ob wir wirklich zu den Spitzenmannschaften gehören“. Mit der Bilanz – nur eine Niederlage, aber sieben Siege aus 13 Spielen – ist der Chefcoach generell einverstanden. „Wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner bestehen und mithalten können.“ Jetzt soll gegen zwei direkte Konkurrenten aus Mithalten Gewinnen werden.
Personell ist der SVA gut gerüstet. Joshua Iten kehrt aus seinem Urlaub zurück. Tom Gürel setzt seit Anfang Oktober mit gebrochenem Finger aus. Bertin Gelenbevi, der schon seit März außen vor ist, wird nun an der Patellasehne operiert und soll in der Wintervorbereitung wieder einsteigen. Ansonsten hat Melunovic die Qual der Wahl. Und musste bislang noch nicht auf das Angebot von Fabrizio Haas, bei Not am Mann wieder ins Training einzusteigen und für den Spielbetrieb bereitzustehen, zurückkommen.
Daran ändern auch die elf Gegentore aus den jüngsten sechs Spielen nichts. Auch in Bretzenheim wurde eine 2:0-Führung hergegeben, zuletzt in Morlautern setzte es spät den 2:2-Ausgleich der Pfälzer. Ein konditionelles Thema? Nein, sagt Melunovic: „Das ist eine mentale Sache und hat mit Fitness nicht so viel zu tun.“ Speziell die jungen Spieler müssten lernen, Negativerfahrungen abzuhaken und nicht mit in die nächsten Spiele zu schleppen.
„Wir müssen noch konstanter werden“, fordert der 54-Jährige, der im Training Schwerpunkte auf den „unbedingten Willen, das Tor zu verteidigen, schon in der Vorwärtsbewegung, aggressiv zu agieren, die Konzentration und kürzere Abstände“ legte – „gerade in den letzten zehn Minuten“.
Während Jahn Zeiskam mit den Rängen vier, vier und drei seit längerem stabil oben dabei ist, mag die Performance von Aufsteiger Kandel auf den ersten Blick verwundern. Der 39-jährige Spielertrainer Yasin Özcelik, mit zwölf Saisontoren genauso erfolgreich wie SVA-Stürmer Mahdi Mehnatgir – nur Mechtersheims Andrew Wooten (13) war bislang noch treffsicherer –, hat nach Melunovics Diagnose eine offensivstarke, aber auch kompakt agierende Mannschaft geformt, mit guter Balance aus jungen und erfahrenen Spielern.
„Sie stehen verdient in der Spitzengruppe“, betont der SVA-Trainer, „uns erwartet ein schweres Spiel. Aber ich bin zuversichtlich und hoffe, dass die Jungs den Frust aus Morlautern umwandeln in positive Energie.“