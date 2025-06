Pfalzdorf feiert. – Foto: Arno Wirths

Alemannia-Frauen feiern den Aufstieg Das Frauenteam hat das Herzschlag-Finale in der Fußball-Bezirksliga gewonnen. Verlinkte Inhalte Frauen-Bezirksliga 3 Pfalzdorf

Was lange währt, wird endlich gut. So kann die Saison für die Fußballerinnen von Alemannia Pfalzdorf überschrieben werden. Sieben Jahre nach dem Aufstieg in die Bezirksliga hat das Team des Trainerduos Mischa Blenckers/Friederike „Fredda“ Zeegers den Meistertitel gewonnen und das Ticket für die Landesliga gelöst. Spannender hätte der Endspurt auf dem Weg zum Triumph auch nicht sein können.

Am letzten Spieltag ging das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Pfalzdorferinnen und dem Tabellenzweiten Union Wetten in die letzte Runde. Die Alemannia hatte einen Punkt mehr auf dem Konto als die Kontrahentinnen und mussten beim Tabellenneunten Sportfreunde Lowick antreten. Die Wettenerinnen traten beim Tabellenvorletzten DJK Hommersum-Hassum an. Und obwohl sie sich dort erwartungsgemäß mit 14:0 durchgesetzt hatten, reichte es am Ende nicht, um den Spitzenplatz zu erklimmen. Denn auch die Pfalzdorferinnen erledigten ihre Pflicht und gewannen in Lowick mit 8:0.

Perfekter Abschluss „Es war eine super konzentrierte und konstant starke Saison. Am Ende gab es ein Herzschlagfinale mit einem am Ende verdienten Meister. Danach wurde das Team am Pfalzdorfer Sportplatz von allen Senioren-Mannschaften gebührend empfangen. Gefeiert wurde natürlich – wie es bei uns üblich ist –sehr, sehr lange“, sagt der Sportliche Leiter Stefan Eikemper.