 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Alemannia Essen will die Spitze verteidigen, Kellerkinder unter Druck

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Der 19. Spieltag steht an. Der frisch gebackene Tabellenführer Alemannia Essen will die Spitze im Duell mit dem abstiegsbedrohten ESC Rellinghausen II verteidigen. Verfolger Preußen Eiberg trifft zeitgleich auf NK Croatia Essen. Die Kellerkinder brauchen derweil Punktgewinne um sich von der Abstiegszone absetzen zu können.

von Tristan Benten · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Alemannia Essen will an der Spitze verbleiben
Alemannia Essen will an der Spitze verbleiben – Foto: UR-Pictures

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
SC Frintrop
Alem. Essen
ESC Rellingh II

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Alemannia Essen eroberte am vergangenen Spieltag die Tabellenführung und will diese mit einem Dreier gegen Abstiegskandidat ESC Rellinghausen II verteidigen. Verfolger Preußen Eiberg braucht zeitgleich einen Sieg gegen NK Croatia Essen um Druck ausüben zu können. Im Keller zählt derweil weiterhin jeder Zähler. Das ist der 19. Spieltag:

Scorerliste der Kreisliga A Essen, Gruppe 2

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
15:00
Niederbonsf. - FSV Kettwig

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
15:00
DJK Frintrop II - T. Überruhr

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
14:00
Bader SV II - BW Mintard II

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
15:15
SV Leithe - TuS Essen-W.

So., 15.03.2026, 13:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
13:30
Croat Essen - Eiberg

So., 15.03.2026, 14:45 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
14:45
Alem. Essen - ESC Rellingh II

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
11:00
TuS Holster. - SC Frintrop

So., 15.03.2026, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
13:30
TGD Essen - Bredeney

Tabelle der Kreisliga A Essen, Gruppe 2

Das sind die nächsten Spieltage:

20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - Alem. Essen
So., 22.03.26 11:00 Uhr T. Überruhr - Bader SV II
So., 22.03.26 12:45 Uhr BW Mintard II - SV Leithe
So., 22.03.26 13:30 Uhr Bredeney - Niederbonsf.
So., 22.03.26 13:30 Uhr SC Frintrop - TGD Essen
So., 22.03.26 14:00 Uhr TuS Essen-W. - Croat Essen
So., 22.03.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - DJK Frintrop II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Eiberg - ESC Rellingh II

21. Spieltag
So., 29.03.26 12:15 Uhr DJK Frintrop II - Bredeney
So., 29.03.26 12:30 Uhr ESC Rellingh II - TuS Essen-W.
So., 29.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - BW Mintard II
So., 29.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - TuS Holster.
So., 29.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - FSV Kettwig
So., 29.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - SC Frintrop
So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - T. Überruhr
So., 29.03.26 15:15 Uhr Alem. Essen - Eiberg