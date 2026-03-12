Alemannia Essen will die Spitze verteidigen, Kellerkinder unter Druck

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Alemannia Essen eroberte am vergangenen Spieltag die Tabellenführung und will diese mit einem Dreier gegen Abstiegskandidat ESC Rellinghausen II verteidigen. Verfolger Preußen Eiberg braucht zeitgleich einen Sieg gegen NK Croatia Essen um Druck ausüben zu können. Im Keller zählt derweil weiterhin jeder Zähler. Das ist der 19. Spieltag:
Scorerliste der Kreisliga A Essen, Gruppe 2
Tabelle der Kreisliga A Essen, Gruppe 2
Das sind die nächsten Spieltage:
20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - Alem. Essen
So., 22.03.26 11:00 Uhr T. Überruhr - Bader SV II
So., 22.03.26 12:45 Uhr BW Mintard II - SV Leithe
So., 22.03.26 13:30 Uhr Bredeney - Niederbonsf.
So., 22.03.26 13:30 Uhr SC Frintrop - TGD Essen
So., 22.03.26 14:00 Uhr TuS Essen-W. - Croat Essen
So., 22.03.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - DJK Frintrop II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Eiberg - ESC Rellingh II
21. Spieltag
So., 29.03.26 12:15 Uhr DJK Frintrop II - Bredeney
So., 29.03.26 12:30 Uhr ESC Rellingh II - TuS Essen-W.
So., 29.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - BW Mintard II
So., 29.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - TuS Holster.
So., 29.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - FSV Kettwig
So., 29.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - SC Frintrop
So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - T. Überruhr
So., 29.03.26 15:15 Uhr Alem. Essen - Eiberg