Alemannia Essen nach Willensleistung: "Müssen nicht glänzen"

Serhat Hakan rang mti seinem Team Niederbonsfeld in den letzten Spielzügen nieder. – Foto: Markus Becker

Alemannia Essen bleibt im Aufstiegsrennen der Kreisliga A Essen dran und gewinnt das Topspiel bei SuS Niederbonsfeld spät mit 2:1. Trainer Serhat Hakan und Trainer Marc Bläsing ordneten eine intensive und umkämpfte Partie ein, die erst in der langen Nachspielzeit entschieden wurde.

Schon in der Trainingswoche habe er seine Mannschaft auf genau diese Art von Spiel eingestellt: "Ich habe den Jungs von Anfang an gesagt, es kommt darauf an: kämpfen, kämpfen und kämpfen.“ Dass es am Ende kein fußballerischer Glanzauftritt wurde, störte ihn nicht: "Wir müssen nicht immer spielerisch glänzen. Manchmal gibt es auch so Spiele, wo man einfach mal dreckig gewinnen muss.“

Für Serhat Hakan stand nach dem Abpfiff vor allem der Charakter seiner Mannschaft im Vordergrund. "Am Ende sind wir froh, dass wir das Spiel hier gewonnen haben. Das muss man auch erst mal bestehen“, sagte der Alemannia-Coach und verwies auf die Heimstärke der Gastgeber.

Die ungewöhnlich lange Nachspielzeit von über zwölf Minuten sorgte zusätzlich für Dramatik. "Die Nachspielzeit war natürlich extrem lang“, so Hakan, der den entscheidenden Treffer von Joker Justice Kaminski als Mischung aus Wille und Glück einordnete: "Man muss auch manchmal Glück haben. Der Eingewechselte macht dann das Tor.“

Für die kommenden Wochen ist Devise unverändert. Für die Alemannia zählt nur die volle Punkteausbeute, um den größtmöglichen Druck auf Tabellenführer Preußen Eiberg auszuüben. Um dorthin zu kommen betont Hakan: "Für uns ist jedes Spiel ein Lernprozess.“

Bläsing: „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf“

Auf der anderen Seite zeigte sich Marc Bläsing als fairer Verlierer. "Am Ende war der Sieg nicht unverdient, weil sie schon die stärkere Mannschaft waren“, räumte der Trainer von SuS Niederbonsfeld ein.

Dennoch sah er klare Gründe für die Niederlage: "Wir kassieren zwei Treffer nach Standardsituationen.“ Zudem machte sich die personelle Situation bemerkbar: „Wir hatten heute nur zwei Auswechselspieler und einen Torwart draußen. Wir haben viele Verletzte, das macht es schwer. Dann kannst du nicht nachlegen in so einem intensiven Spiel.“