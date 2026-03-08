Alemannia Essen erobert die Tabellenführung, Mintard rettet Punkt

Preußen Eiberg verliert die Tabellenführung – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Tabellenführer Preußen Eiberg patzte gegen den SV Leithe - zeitgleich sicherte sich Verfolger Alemannia Essen einen Dreier und eroberte somit den ersten Platz. Derweil rettet die DJK Blau-Weiß Mintard II im Keller-Duell gegen die DJK Adler Union Frintrop II spät einen wichtigen Punkt. Das ist der 18. Spieltag:

Die Alemannia Essen nutzte den Patzer des Tabellenführers aus Eiberg gnadenlos aus. Dabei lag der Favorit nach 15 Minuten durch Treffer von Niko Papadopoulos (6.) und Esad Morina (15.) mit 0:2 zurück. In der Folgezeit drängten dieGgäste beim SC Frintrop auf den Anschlusstreffer und kamen auch durch Denis Katsani zum 1:2 (29.). In der zweiten Hälfte glich zunächst Osman Durmus aus (58.), ehe Faruk Kuduzovic das Comeback durch einen Doppelpack perfekt machte (65., 85.). Die Alemannia grüßt somit zunächst einmal von der Tabellenspitze aus.

Der TuS Essen-West sammelte drei wichtige Punkte im Tabellenkeller und verschaffte sich somit Luft. Beim 1:0-Heimerfolg gegen den Bader SV II war es das goldene Tor von Seokkyoung Yoo, das den Unterschied machte. Der SV verpasste es derweil den Kontakt zu den oberen Rängen zu halten.

Die DJK Adler Union Frintrop II verpasste spät Big-Points im Abstiegskampf und bleibt durch ein Remis gegen die DJK Blau-Weiß Mintard II nur einen Punkt vor der roten Zone. Dabei führten die Gäste nach 45 Minuten durch Treffer von Niklas Günter (30.) und Lars Pfeiffer (45.) mit 2:0. Maximilian Ossmann brachte die Hausherren in der 48. Minute auf 1:2 ran, ehe Björn Schraven den alten Abstand wieder herstellte (60.). In der Folgezeit schwächte sich die Union jedoch selbst. Zunächst flog Linus Schwarze mit einer gelb-roten Karte vom Platz (89.). Daraufhin gelang Marvin Kura der 2:3-Anschluss (90+4.), bevor Kevin Tole tatsächlich noch zum 3:3 traf (90+9.). Die Gemüter kochten in der Schlussphase noch einmal hoch - Schraven (90+4.) und Alessio Berrini (90+8.) flogen ebenfalls noch vom Platz. Mintard sicherte sich somit spät einen wichtigen Zähler, während Frintrop sich ärgern muss.

Ebenfalls torreich war das Duell zwischen der Teutonia Überruhr und dem SuS Niederbonsfeld. In der siebten Minute gingen die Hausherren durch Moritz Schönert in Führung. Danach begann ein Torfestival - allerdings nur auf einer Seite, denn Philipp Lindemann (13.), Linus Michels (23., 44.), Felix Hoffmann (34., 75.), Timo Kemper (36.), Dennis Mittmann (67.) und Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios (72.) stellten auf 8:1 für die Gäste. Liam Lennart Schlegel konnte zwar noch das 2:8 markieren (78.), allerdings hatte Niederbonsfeld auch das letzte Wort durch mit dem 9:2 von Finn Colin Hillemacher (86.). Durch den deutlichen Erfolg verbleiben die Gäste in Schlagdistanz zu der Tabellenspitze. Überruhr bleibt derweil abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Dem FSV Kettwig gelang ein wichtiger und deutlicher Dreier im Abstiegskampf. Mit 5:0 besiegten die Hausherren den Favoriten TGD Essen-West und verkürzten somit den Abstand auf das rettende Ufer - ein Zähler trennt Kettwig noch von einem Nicht-Abstiegsrang. Pajaziti Kenedi (5., 72.), Evangelos Petridis (45.), Simon Ernst Strobel (65., 76.) waren erfolgreich an dem Tag.

Das einzige torlose Duell gab es bei der Fortuna Bredeney. Die Hausherren trafen auf den TuS Holsterhausen und trotz einiger Chancen auf beiden Seiten wollte der Ball nicht im Kasten landen. Holsterhausen verpasste den Sprung auf Rang vier. Bredeney rutschet auf Platz elf ab.

Der ESC Rellinghausen II kassierte die nächste Pleite und verbleibt somit auf einem direkten Abstiegsplatz. Lange konnte die Heimmannschaft die Null halten. Nach dem 1:0-Führungstreffer von Antonio Ikic legte Nk Croatia Essen allerdings so richtig los. Es folgten drei weitere Tore von Yannick Schotters (76.), wieder Ikic (82.) und noch Wiktor Owczarczak (84.). Die Gäste kletterten durch den Erfolg bis auf Platz sechs.