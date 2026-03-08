Alemannia Essen erobert die Tabellenführung, Mintard rettet Punkt

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Tabellenführer Preußen Eiberg patzte gegen den SV Leithe - zeitgleich sicherte sich Verfolger Alemannia Essen einen Dreier und eroberte somit den ersten Platz. Derweil rettet die DJK Blau-Weiß Mintard II im Keller-Duell gegen die DJK Adler Union Frintrop II spät einen wichtigen Punkt. Das ist der 18. Spieltag:
Die Alemannia Essen nutzte den Patzer des Tabellenführers aus Eiberg gnadenlos aus. Dabei lag der Favorit nach 15 Minuten durch Treffer von Niko Papadopoulos (6.) und Esad Morina (15.) mit 0:2 zurück. In der Folgezeit drängten dieGgäste beim SC Frintrop auf den Anschlusstreffer und kamen auch durch Denis Katsani zum 1:2 (29.). In der zweiten Hälfte glich zunächst Osman Durmus aus (58.), ehe Faruk Kuduzovic das Comeback durch einen Doppelpack perfekt machte (65., 85.). Die Alemannia grüßt somit zunächst einmal von der Tabellenspitze aus.
Der TuS Essen-West sammelte drei wichtige Punkte im Tabellenkeller und verschaffte sich somit Luft. Beim 1:0-Heimerfolg gegen den Bader SV II war es das goldene Tor von Seokkyoung Yoo, das den Unterschied machte. Der SV verpasste es derweil den Kontakt zu den oberen Rängen zu halten.
Die DJK Adler Union Frintrop II verpasste spät Big-Points im Abstiegskampf und bleibt durch ein Remis gegen die DJK Blau-Weiß Mintard II nur einen Punkt vor der roten Zone. Dabei führten die Gäste nach 45 Minuten durch Treffer von Niklas Günter (30.) und Lars Pfeiffer (45.) mit 2:0. Maximilian Ossmann brachte die Hausherren in der 48. Minute auf 1:2 ran, ehe Björn Schraven den alten Abstand wieder herstellte (60.). In der Folgezeit schwächte sich die Union jedoch selbst. Zunächst flog Linus Schwarze mit einer gelb-roten Karte vom Platz (89.). Daraufhin gelang Marvin Kura der 2:3-Anschluss (90+4.), bevor Kevin Tole tatsächlich noch zum 3:3 traf (90+9.). Die Gemüter kochten in der Schlussphase noch einmal hoch - Schraven (90+4.) und Alessio Berrini (90+8.) flogen ebenfalls noch vom Platz. Mintard sicherte sich somit spät einen wichtigen Zähler, während Frintrop sich ärgern muss.
Ebenfalls torreich war das Duell zwischen der Teutonia Überruhr und dem SuS Niederbonsfeld. In der siebten Minute gingen die Hausherren durch Moritz Schönert in Führung. Danach begann ein Torfestival - allerdings nur auf einer Seite, denn Philipp Lindemann (13.), Linus Michels (23., 44.), Felix Hoffmann (34., 75.), Timo Kemper (36.), Dennis Mittmann (67.) und Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios (72.) stellten auf 8:1 für die Gäste. Liam Lennart Schlegel konnte zwar noch das 2:8 markieren (78.), allerdings hatte Niederbonsfeld auch das letzte Wort durch mit dem 9:2 von Finn Colin Hillemacher (86.). Durch den deutlichen Erfolg verbleiben die Gäste in Schlagdistanz zu der Tabellenspitze. Überruhr bleibt derweil abgeschlagen auf dem letzten Platz.
Dem FSV Kettwig gelang ein wichtiger und deutlicher Dreier im Abstiegskampf. Mit 5:0 besiegten die Hausherren den Favoriten TGD Essen-West und verkürzten somit den Abstand auf das rettende Ufer - ein Zähler trennt Kettwig noch von einem Nicht-Abstiegsrang. Pajaziti Kenedi (5., 72.), Evangelos Petridis (45.), Simon Ernst Strobel (65., 76.) waren erfolgreich an dem Tag.
Das einzige torlose Duell gab es bei der Fortuna Bredeney. Die Hausherren trafen auf den TuS Holsterhausen und trotz einiger Chancen auf beiden Seiten wollte der Ball nicht im Kasten landen. Holsterhausen verpasste den Sprung auf Rang vier. Bredeney rutschet auf Platz elf ab.
Der ESC Rellinghausen II kassierte die nächste Pleite und verbleibt somit auf einem direkten Abstiegsplatz. Lange konnte die Heimmannschaft die Null halten. Nach dem 1:0-Führungstreffer von Antonio Ikic legte Nk Croatia Essen allerdings so richtig los. Es folgten drei weitere Tore von Yannick Schotters (76.), wieder Ikic (82.) und noch Wiktor Owczarczak (84.). Die Gäste kletterten durch den Erfolg bis auf Platz sechs.
In der elften Minute ging der SV Leithe durch Bakir Issa in Führung und konnte diese auch mit in die Halbzeit nehmen. In der zweiten Hälfte glich Bartosz Dykiel für den SV Preußen Eiberg aus (66.) - doch nur zehn Minuten später markierte Sanassy Sovare den 2:1-Siegtreffer der Gäste (76.), die sich durch den Erfolg weiter von der Abstiegszone entfernten. Nach neun aufeinanderfolgenden Spieltagen an der Spitze rutschte Eiberg durch die Pleite auf den zweiten Rang.
Spieldaten:
Teutonia Überruhr – SuS Niederbonsfeld 2:9
Teutonia Überruhr: Philipp Hoffmeister, Oliver Kraus, Tim Pongratz, Holger Vox, Julian Jansen, Jendrik Biebl, Roland Aßfelder, Moritz Schönert, Jona Fernkorn, Steffen Müller, Sebastian Honings - Trainer: Bennett Dahlke
SuS Niederbonsfeld: Lars Landmeyer, Yannik Weierstahl (74. Jakob Michels), Finn Colin Hillemacher, Pierre Forster, Philipp Lindemann (46. Max Sommer), Felix Hoffmann, Linus Michels, Benyamin Ziani (59. Younes Bencheikh), Kevin Stinnen, Dennis Mittmann, Timo Kemper (59. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios) - Trainer: Marc Bläsing
Schiedsrichter: Patrick Körber - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Moritz Schönert (6. Foulelfmeter), 1:1 Philipp Lindemann (13.), 1:2 Linus Michels (24.), 1:3 Felix Hoffmann (34.), 1:4 Timo Kemper (36. Foulelfmeter), 1:5 Linus Michels (44.), 1:6 Dennis Mittmann (66.), 1:7 Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios (72.), 1:8 Felix Hoffmann (76.), 2:8 Liam Lennart Schlegel (78. Foulelfmeter), 2:9 Finn Colin Hillemacher (86.)
DJK Blau-Weiß Mintard II – DJK Adler Union Frintrop II 3:3
DJK Blau-Weiß Mintard II: Lukas Malte Elsner, Alexandro Fengler, Maximilian Ossmann (74. Bennet Triebel), Jan Wittenberg (46. Kevin Tole), Philip Müller (61. Marvin Kura), Florian Juchniewski, Daniel Kneifel, Matti Reino Wagener, Max Gericke (61. Adrian Kozacki), Fatih Koru (61. Tim Alexander Triebel), Mathias Lierhaus - Trainer: Tuna Tunceli
DJK Adler Union Frintrop II: Niclas Baldus, Niklas Günter (70. Marco Schoofs), Simon Wanning, Lukas Wahl, Arda Günay, Linus Schwarze, Lukas Rotthäuser, Björn Schraven, Noah Brechmann, Alessio Berrini, Lars Pfeiffer (63. Jakov Velichkovski) - Spielertrainer: Julian Büddeker - Trainer: Udo Jonetat
Schiedsrichter: Tahsin Taskin (Essen) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Niklas Günter (30.), 0:2 Lars Pfeiffer (45.), 1:2 Maximilian Ossmann (48.), 1:3 Björn Schraven (60.), 2:3 Marvin Kura (90.+4 Foulelfmeter), 3:3 Kevin Tole (90.+9)
Gelb-Rot: Linus Schwarze (89./DJK Adler Union Frintrop II/Fehlentscheidung des Schiedsrichters mit Oh mein Gott kommentiert)
Gelb-Rot: Björn Schraven (94./DJK Adler Union Frintrop II/Mit Ruf des Trainers verwechselt)
Gelb-Rot: Alessio Berrini (98./DJK Adler Union Frintrop II/Spieler fragt den Schiri, ob er ein Foul nicht gesehen hat)
ESC Rellinghausen II – NK Croatia Essen 0:4
ESC Rellinghausen II: Kevin Tröner, Mika Matthias Muth, Yusif Isho (65. Maurice Öllrich), Max Meisner, Christian Bartsch, Marc-Luca Rathje, Nico Beckmann, Marcel Wagner, Tom Holz, Elia Cebrian Schwarz (75. Nicolas Isho), Dominik Friedrichs (76. Joel Buchalik) - Trainer: Jerome Buchalik
NK Croatia Essen: Leon Zamljen, Yannick Schotters (79. Wiktor Owczarczak), Justin Kotermann, Fehim Jusic, David Kolar, Mario Matijaš, Mark Pivčević (76. Ivan Marić), Luka Ljubić, Ivan Ilias Cipetic (87. Dominik Mesquita), Danilo Leon Ilievski (69. Dejan Ilievski), Antonio Ikić (85. Mehdi Methnani) - Trainer: Wolfgang Gräfen
Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Antonio Ikić (69.), 0:2 Yannick Schotters (76.), 0:3 Antonio Ikić (82.), 0:4 Wiktor Owczarczak (84.)
SC Frintrop 05/21 – Alemannia Essen 2:4
SC Frintrop 05/21: Leon Laskowski, Amin Jaber, Dominique Wassi, Rewan Assad, Joshua Ben Krupp, David Laskowski, Patryk Niedzicki, Hüseyin Ünal, Niko Papadopoulos, Shamon Hakimi, Esad Morina - Trainer: Kevin Voß
Alemannia Essen: Samer Kouki, Melih Turan, Maximilian Danquah, Genart Ferizi, Faruk Kuduzovic (86. Inoc Nkrumah), Oluwatosin Elijah Owolabi (70. Kwabena Fobiri), Osman Durmus (86. Emir Jasikovic), Marcel Wischnat (86. Svyatoslav Kudrin), Denis Katsani, Kagola Kourani Traore (70. Recep Durmus), Dominik Milaszewski - Trainer: Serhat Hakan - Co-Trainer: Recep Aker
Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Niko Papadopoulos (6.), 2:0 Esad Morina (15.), 2:1 Denis Katsani (29.), 2:2 Osman Durmus (58. Foulelfmeter), 2:3 Faruk Kuduzovic (65.), 2:4 Faruk Kuduzovic (85.)
Fortuna Bredeney – TuS Holsterhausen 0:0
Fortuna Bredeney: Ben Lasse Arnold, Simon Geiger (82. Lukas Küpper), Tobias Koenen (58. Gian-Luca Sabella), Leonard Christian Vatter, Nico Zemmek (67. Tilo Golz), Elias Gruhn, Issa Hassouni (67. Gerrit Höhl), Keanu Volpe, Jannis Wrede, Justin Schneemann, Joel Ruhrus (71. Alexander Katemann) - Trainer: Raphael Becker
TuS Holsterhausen: Tim Hillmann, Till Gruhs (86. Mark Hupka), Jonas Weiner, Karlo Malioukas, Paul Neumann (58. Florian Röttger), Torben Burchhardt, Pablo Theis Navarro, Florian Röttger, José Maria Inigo, Youssef Asghar (67. Kilian Wolfgang Heinze), Liam Elias Raueiser - Trainer: Geoffrey Reich
Schiedsrichter: Patrick Wrede (Essen) - Zuschauer: 55
Tore: keine Tore
TuS Essen-West 81 – Bader SV 91 II 1:0
TuS Essen-West 81: Leonard Oppong, Younes Mal, Lars Brose, Issa Harb (56. Leon Martin Hagen), Lucas Hucke, Seokkyoung Yoo (93. Abdellatif Nkiri), Mahmud Harb, Marcel Supernok, Bernard Kaule, Muhammed Erdogmus, Almir Selimi (73. Nikhil Sachdeva) - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann
Bader SV 91 II: Marcel Ardelmann, Nassim El Bezzairi, Obadah Al Kadi, Achraf Hidki (20. Saadedine El Said), Aiman Salmi, Nassim Kamboua (64. Younes El Aboussi), Chakib El Hamraa, Ilias El Ouriachi, Yasser Regrag, Saad Sadiki
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 39
Tore: 1:0 Seokkyoung Yoo (20.)
FSV Kettwig – TGD Essen-West 5:0
FSV Kettwig: Maximillian Heining, Leonard Görtz, Marcel Dümpel (46. Evangelos Tsakiris), Alexandros Mpalntoumis, Marvin Töpfer (46. Simon Ernst Strobel), Evangelos Petridis, Barsam Attar Anbary, Ivan Paurevic, Pajaziti Kenedi, Johan David Kolacek, Leon Frömbger (46. Marvin Willms) - Trainer: Efthimios Mpalntoumis
TGD Essen-West: Alpcan Sen, Serhat Durmus, Burak Pakdemirli, Joshua Darren Enudi, Mert Akyüz, Ray Ceka (56. Burak Mumcu), Luigi Brescia, Omar Filali (66. Hussein Tabel), Sakvan Sulaiman (30. Marco Della Penna), Keanu Klösener (56. Jalil Shikhzadayev) - Trainer: Dietmar Krause
Schiedsrichter: Felix Burmann (Konstanz) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Pajaziti Kenedi (5.), 2:0 Evangelos Petridis (45.), 3:0 Simon Ernst Strobel (65.), 4:0 Pajaziti Kenedi (72.), 5:0 Simon Ernst Strobel (76.)
Preußen Eiberg – SV Leithe 1:2
Preußen Eiberg: Chris Hupe, Kevin Müller, Augusto Ganassin, Andre Schönhardt (61. Marvin Sinowzik), Nils Peltzer, Luca Sam Sander (82. Christian Brangenberg) (90. Nouredine Aarab), Jona-Philipp Henseler (43. Eduard Freis), Zaven Varjabetyan, Patrick Dutschke, Kevin-Alexander Scheike, Bartosz Dykiel - Trainer: Thomas Cichon
SV Leithe: Hadi Omeirat, Tim Broschwig, Mustafa Yildirim, Wilfried Sarr (80. Hüseyin Demirci), Fabian Eberhardt (68. Luca Ballmann), Stanislav Danilov (46. Orhan Caliskan), Issa Mardnli, Sofian El Massoudi (46. Niklas Winter), Dennis Karczewski, Sanassy Sovare, Bakir Issa - Trainer: Eyüp Caliskan
Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Bakir Issa (11.), 1:1 Bartosz Dykiel (66.), 1:2 Sanassy Sovare (76.)
Das sind die nächsten Spieltage:
19. Spieltag
So., 15.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - SC Frintrop
So., 15.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - Eiberg
So., 15.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - Bredeney
So., 15.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - BW Mintard II
So., 15.03.26 14:45 Uhr Alem. Essen - ESC Rellingh II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - FSV Kettwig
So., 15.03.26 15:00 Uhr DJK Frintrop II - T. Überruhr
So., 15.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - TuS Essen-W.
20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - Alem. Essen
So., 22.03.26 11:00 Uhr T. Überruhr - Bader SV II
So., 22.03.26 12:45 Uhr BW Mintard II - SV Leithe
So., 22.03.26 13:30 Uhr Bredeney - Niederbonsf.
So., 22.03.26 13:30 Uhr SC Frintrop - TGD Essen
So., 22.03.26 14:00 Uhr TuS Essen-W. - Croat Essen
So., 22.03.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - DJK Frintrop II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Eiberg - ESC Rellingh II