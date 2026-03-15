Alemannia Essen bleibt Erster, Adler Union Frintrop mit Zeichen

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Alemannia Essen eroberte am 18. Spieltag die Tabellenführung und verteidigte diese mit einem Dreier gegen Abstiegskandidat ESC Rellinghausen II. Verfolger Preußen Eiberg holte zeitgleich einen Sieg gegen NK Croatia Essen und übte Druck aus. Im Keller setzte die DJK Adler Union Frintrop II derweil ein Zeichen. Das war der 19. Spieltag:
Scorerliste der Kreisliga A Essen, Gruppe 2
Der SuS Niederbonsfeld schlug den FSV Kettwig mit 3:1. Timo Kemper stellte mit seinem Treffer in der 36. Minute die 1:0-Führung der Hausherren her, ehe Pierre Forster im zweiten Durchschnitt auf 2:0 stellte (51.). Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios brachte dann in der 61. Minute die Entscheidung. Auch der 1:3-Anschlusstreffer von Daniel Görbing brachte nichts mehr ein. Kettwig bleibt innerhalb der roten Zone, der SuS bleibt am Tabellenführer dran.
Die DJK Adler Union Frintrop II setzte sich mit einem wichtigen 1:0-Erfolg von den direkten Abstiegsplätzen ab. Niklas Günter entschied das Spiel gegen Teutonia Überruhr mit seinem goldenen Treffer in der 30. Minute. Überruhr verbleibt derweil mit nur zwei Punkten am Tabellenende.
Im Duell mit der DJK Blau-Weiß Mintard II setzte sich der Bader SV II knapp mit 2:0 durch und verteidigte somit den vierten Rang. Erfolgreich beim Dreier waren dabei Nassim El Bezzairi (45.) und Naoufel Bouazza (90.). Mintard blieb weiterhin nur einen Zähler vor der roten Zone.
Der TuS Essen-West dominierte den SV Leithe und siegte schlussendlich klar mit 4:0. Seokkyoung Yoo war gleich doppelt erfolgreich (31., 37.). In der 87. Minute entschied Abdellatif Nkiri das Spiel, bevor Khaled Harb noch einen drauf setzte (89.). In der Tabelle überholte Essen-West den SV somit.
Alemannia Essen-Verfolger SV Eiberg siegte mit 3:1 bei NK Croatia Essen. Zaven Varjabetyan brachte den Favoriten in Führung, bevor Justin Kotermann ausglich (29.). Im zweiten Durchgang war es Bartosz Dykiel, der die erneute Führung der Gäste erbrachte (55.), ehe Jona-Philipp Henseler für die Entscheidung sorgte (86.). Der SV bleibt in Reichweite, während Crotia Essen auf Rang acht zurück fiel.
Tabellenführer Alemannia Essen hatte keine Probleme mit dem abstiegsbedrohten ESC Rellinghausen II. Beim souveränen 4:0-Erfolg traf Dominik Milaszewski (2., 62.) doppelt, während Osman Durmus (38.) und Faruk Kuduzovic jeweils einfach trafen (39.). Rellinghausen verblieb somit in der roten Zone.
Das turbulenteste Duell fand zwischen dem TuS Holsterhausen und dem SC Frintrop statt. Nach einer zwischenzeitlichen 5:0-Führung der Gäste, konnten die Hausherren auf 3:5 verkürzen, bis Shamon Hakimi das Spiel entschied. Die drei Treffer des TuS erzielten Kilian Wolfgang Heinze (44.), Liam Elias Raueiser (62.) und Mark Hupka (70.). Hakimi traf satte vier Mal auf Seiten des SC (14., 34., 83., 87.) , während Patryk Niedzicki (7.), Mohamed Allouche (17.) und Esad Morina (30.) jeweils einfach trafen. Frintrop überholte Holsterhausen somit in der Tabelle.
Serhat Durmus (3.) und Burak Pakdemirli (13.) stellten früh auf 2:0 für TGD Essen-West, ehe Alexander Katemann (18.) und Gerrit Höhl (33.) für den 2:2-Ausgleich der Fortuna Bredeney sorgten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Omar Filali noch auf 3:2 (38.). Im zweiten Abschnitt entschieden Pakdemirli (61.) und Keanu Klösener (67.) die Partie zugunsten der Hausherren, die den fünften Platz eroberten, während Bredeney weiterhin im Keller verweilt.
Tabelle der Kreisliga A Essen, Gruppe 2
Das sind die nächsten Spieltage:
20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - Alem. Essen
So., 22.03.26 11:00 Uhr T. Überruhr - Bader SV II
So., 22.03.26 12:45 Uhr BW Mintard II - SV Leithe
So., 22.03.26 13:30 Uhr Bredeney - Niederbonsf.
So., 22.03.26 13:30 Uhr SC Frintrop - TGD Essen
So., 22.03.26 14:00 Uhr TuS Essen-W. - Croat Essen
So., 22.03.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - DJK Frintrop II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Eiberg - ESC Rellingh II
21. Spieltag
So., 29.03.26 12:15 Uhr DJK Frintrop II - Bredeney
So., 29.03.26 12:30 Uhr ESC Rellingh II - TuS Essen-W.
So., 29.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - BW Mintard II
So., 29.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - TuS Holster.
So., 29.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - FSV Kettwig
So., 29.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - SC Frintrop
So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - T. Überruhr
So., 29.03.26 15:15 Uhr Alem. Essen - Eiberg