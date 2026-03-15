Alemannia Essen bleibt Erster, Adler Union Frintrop mit Zeichen

Die DJK Adler Union Frintrop II setzte sich mit einem wichtigen 1:0-Erfolg von den direkten Abstiegsplätzen ab. Niklas Günter entschied das Spiel gegen Teutonia Überruhr mit seinem goldenen Treffer in der 30. Minute. Überruhr verbleibt derweil mit nur zwei Punkten am Tabellenende.

Im Duell mit der DJK Blau-Weiß Mintard II setzte sich der Bader SV II knapp mit 2:0 durch und verteidigte somit den vierten Rang. Erfolgreich beim Dreier waren dabei Nassim El Bezzairi (45.) und Naoufel Bouazza (90.). Mintard blieb weiterhin nur einen Zähler vor der roten Zone.

Der TuS Essen-West dominierte den SV Leithe und siegte schlussendlich klar mit 4:0. Seokkyoung Yoo war gleich doppelt erfolgreich (31., 37.). In der 87. Minute entschied Abdellatif Nkiri das Spiel, bevor Khaled Harb noch einen drauf setzte (89.). In der Tabelle überholte Essen-West den SV somit.

Alemannia Essen-Verfolger SV Eiberg siegte mit 3:1 bei NK Croatia Essen. Zaven Varjabetyan brachte den Favoriten in Führung, bevor Justin Kotermann ausglich (29.). Im zweiten Durchgang war es Bartosz Dykiel, der die erneute Führung der Gäste erbrachte (55.), ehe Jona-Philipp Henseler für die Entscheidung sorgte (86.). Der SV bleibt in Reichweite, während Crotia Essen auf Rang acht zurück fiel.

Tabellenführer Alemannia Essen hatte keine Probleme mit dem abstiegsbedrohten ESC Rellinghausen II. Beim souveränen 4:0-Erfolg traf Dominik Milaszewski (2., 62.) doppelt, während Osman Durmus (38.) und Faruk Kuduzovic jeweils einfach trafen (39.). Rellinghausen verblieb somit in der roten Zone.

Das turbulenteste Duell fand zwischen dem TuS Holsterhausen und dem SC Frintrop statt. Nach einer zwischenzeitlichen 5:0-Führung der Gäste, konnten die Hausherren auf 3:5 verkürzen, bis Shamon Hakimi das Spiel entschied. Die drei Treffer des TuS erzielten Kilian Wolfgang Heinze (44.), Liam Elias Raueiser (62.) und Mark Hupka (70.). Hakimi traf satte vier Mal auf Seiten des SC (14., 34., 83., 87.) , während Patryk Niedzicki (7.), Mohamed Allouche (17.) und Esad Morina (30.) jeweils einfach trafen. Frintrop überholte Holsterhausen somit in der Tabelle.

Serhat Durmus (3.) und Burak Pakdemirli (13.) stellten früh auf 2:0 für TGD Essen-West, ehe Alexander Katemann (18.) und Gerrit Höhl (33.) für den 2:2-Ausgleich der Fortuna Bredeney sorgten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Omar Filali noch auf 3:2 (38.). Im zweiten Abschnitt entschieden Pakdemirli (61.) und Keanu Klösener (67.) die Partie zugunsten der Hausherren, die den fünften Platz eroberten, während Bredeney weiterhin im Keller verweilt.

Tabelle der Kreisliga A Essen, Gruppe 2

Das sind die nächsten Spieltage:

20. Spieltag

So., 22.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - Alem. Essen

So., 22.03.26 11:00 Uhr T. Überruhr - Bader SV II

So., 22.03.26 12:45 Uhr BW Mintard II - SV Leithe

So., 22.03.26 13:30 Uhr Bredeney - Niederbonsf.

So., 22.03.26 13:30 Uhr SC Frintrop - TGD Essen

So., 22.03.26 14:00 Uhr TuS Essen-W. - Croat Essen

So., 22.03.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - DJK Frintrop II

So., 22.03.26 15:00 Uhr Eiberg - ESC Rellingh II

21. Spieltag

So., 29.03.26 12:15 Uhr DJK Frintrop II - Bredeney

So., 29.03.26 12:30 Uhr ESC Rellingh II - TuS Essen-W.

So., 29.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - BW Mintard II

So., 29.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - TuS Holster.

So., 29.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - FSV Kettwig

So., 29.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - SC Frintrop

So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - T. Überruhr

So., 29.03.26 15:15 Uhr Alem. Essen - Eiberg