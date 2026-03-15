 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Alemannia Essen bleibt Erster, Adler Union Frintrop mit Zeichen

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Der 19. Spieltag wurde gespielt. Der frisch gebackene Tabellenführer Alemannia Essen verteidigte die Spitze im Duell mit dem abstiegsbedrohten ESC Rellinghausen II verteidigen. Verfolger Preußen Eiberg siegte zeitgleich gegen NK Croatia Essen. Die DJK Adler Union Frintrop II sammelte derweil einen wichtigen Dreier im Kampf um die Klasse.

von Tristan Benten · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Alemannia Essen bleibt an der Spitze
Alemannia Essen bleibt an der Spitze – Foto: UR-Pictures

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Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
SC Frintrop
Alem. Essen
ESC Rellingh II

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Alemannia Essen eroberte am 18. Spieltag die Tabellenführung und verteidigte diese mit einem Dreier gegen Abstiegskandidat ESC Rellinghausen II. Verfolger Preußen Eiberg holte zeitgleich einen Sieg gegen NK Croatia Essen und übte Druck aus. Im Keller setzte die DJK Adler Union Frintrop II derweil ein Zeichen. Das war der 19. Spieltag:

Scorerliste der Kreisliga A Essen, Gruppe 2

Gestern, 15:00 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
3
1
Abpfiff

Der SuS Niederbonsfeld schlug den FSV Kettwig mit 3:1. Timo Kemper stellte mit seinem Treffer in der 36. Minute die 1:0-Führung der Hausherren her, ehe Pierre Forster im zweiten Durchschnitt auf 2:0 stellte (51.). Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios brachte dann in der 61. Minute die Entscheidung. Auch der 1:3-Anschlusstreffer von Daniel Görbing brachte nichts mehr ein. Kettwig bleibt innerhalb der roten Zone, der SuS bleibt am Tabellenführer dran.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
1
0
Abpfiff
+Video

Die DJK Adler Union Frintrop II setzte sich mit einem wichtigen 1:0-Erfolg von den direkten Abstiegsplätzen ab. Niklas Günter entschied das Spiel gegen Teutonia Überruhr mit seinem goldenen Treffer in der 30. Minute. Überruhr verbleibt derweil mit nur zwei Punkten am Tabellenende.

Gestern, 14:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
2
0
Abpfiff

Im Duell mit der DJK Blau-Weiß Mintard II setzte sich der Bader SV II knapp mit 2:0 durch und verteidigte somit den vierten Rang. Erfolgreich beim Dreier waren dabei Nassim El Bezzairi (45.) und Naoufel Bouazza (90.). Mintard blieb weiterhin nur einen Zähler vor der roten Zone.

Gestern, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
0
4
Abpfiff

Der TuS Essen-West dominierte den SV Leithe und siegte schlussendlich klar mit 4:0. Seokkyoung Yoo war gleich doppelt erfolgreich (31., 37.). In der 87. Minute entschied Abdellatif Nkiri das Spiel, bevor Khaled Harb noch einen drauf setzte (89.). In der Tabelle überholte Essen-West den SV somit.

Gestern, 13:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
1
3
Abpfiff
+Video

Alemannia Essen-Verfolger SV Eiberg siegte mit 3:1 bei NK Croatia Essen. Zaven Varjabetyan brachte den Favoriten in Führung, bevor Justin Kotermann ausglich (29.). Im zweiten Durchgang war es Bartosz Dykiel, der die erneute Führung der Gäste erbrachte (55.), ehe Jona-Philipp Henseler für die Entscheidung sorgte (86.). Der SV bleibt in Reichweite, während Crotia Essen auf Rang acht zurück fiel.

Gestern, 14:45 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
4
0
Abpfiff

Tabellenführer Alemannia Essen hatte keine Probleme mit dem abstiegsbedrohten ESC Rellinghausen II. Beim souveränen 4:0-Erfolg traf Dominik Milaszewski (2., 62.) doppelt, während Osman Durmus (38.) und Faruk Kuduzovic jeweils einfach trafen (39.). Rellinghausen verblieb somit in der roten Zone.

Gestern, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
3
7
Abpfiff
+Video

Das turbulenteste Duell fand zwischen dem TuS Holsterhausen und dem SC Frintrop statt. Nach einer zwischenzeitlichen 5:0-Führung der Gäste, konnten die Hausherren auf 3:5 verkürzen, bis Shamon Hakimi das Spiel entschied. Die drei Treffer des TuS erzielten Kilian Wolfgang Heinze (44.), Liam Elias Raueiser (62.) und Mark Hupka (70.). Hakimi traf satte vier Mal auf Seiten des SC (14., 34., 83., 87.) , während Patryk Niedzicki (7.), Mohamed Allouche (17.) und Esad Morina (30.) jeweils einfach trafen. Frintrop überholte Holsterhausen somit in der Tabelle.

Gestern, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
5
2
Abpfiff

Serhat Durmus (3.) und Burak Pakdemirli (13.) stellten früh auf 2:0 für TGD Essen-West, ehe Alexander Katemann (18.) und Gerrit Höhl (33.) für den 2:2-Ausgleich der Fortuna Bredeney sorgten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Omar Filali noch auf 3:2 (38.). Im zweiten Abschnitt entschieden Pakdemirli (61.) und Keanu Klösener (67.) die Partie zugunsten der Hausherren, die den fünften Platz eroberten, während Bredeney weiterhin im Keller verweilt.

Tabelle der Kreisliga A Essen, Gruppe 2

Das sind die nächsten Spieltage:

20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - Alem. Essen
So., 22.03.26 11:00 Uhr T. Überruhr - Bader SV II
So., 22.03.26 12:45 Uhr BW Mintard II - SV Leithe
So., 22.03.26 13:30 Uhr Bredeney - Niederbonsf.
So., 22.03.26 13:30 Uhr SC Frintrop - TGD Essen
So., 22.03.26 14:00 Uhr TuS Essen-W. - Croat Essen
So., 22.03.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - DJK Frintrop II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Eiberg - ESC Rellingh II

21. Spieltag
So., 29.03.26 12:15 Uhr DJK Frintrop II - Bredeney
So., 29.03.26 12:30 Uhr ESC Rellingh II - TuS Essen-W.
So., 29.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - BW Mintard II
So., 29.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - TuS Holster.
So., 29.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - FSV Kettwig
So., 29.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - SC Frintrop
So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - T. Überruhr
So., 29.03.26 15:15 Uhr Alem. Essen - Eiberg