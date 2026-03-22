Alemannia: Erst kein Glück, dann Pech

Alemannia-Cheftrainer Elvir Melunovic. Foto: Mario Luge

Steinbach/Waldalgesheim. „Überhaupt kein Vorwurf an die Mannschaft. Alle haben sich bemüht. So etwas kann im Fußball passieren.“ Elvir Melunovic ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass nach einer Partie wie der seiner Alemannia beim Schlusslicht TuS Steinbach psychologische Aufbauhilfe gefragt ist. Umso mehr, weil die personelle Situation bei den Grün-Weißen alles andere als einfach ist. Gerade in der Offensive hakt es. Dafür war das 0:1 aus Sicht der Waldalgesheimer am Donnersberg das beste Beispiel.

Der sehr tiefe, schwer zu bespielende Platz spielte den Hausherren in die Karten. Wie erwartet stand der TuS tief und agierte vorwiegend mit langen Bällen. Abschlüsse blieben dabei lange Zeit aus. Die Alemannia dagegen hatte im ersten Abschnitt zwei sehr gute Gelegenheiten, allerdings nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach Standards. Ecken von Ben Grünewald waren beide Male Ausgangsbasis. Aber weder Daniel Braun aus zehn Metern zentraler Position noch Tom Gürel aus leicht spitzen Winkel schafften es, Torhüter Klaus Jürgen Siebäcker zu überwinden.

Die Alemannia kam gut und mit neuem Schwung aus der Kabine. Und fünf Minuten nach Wiederbeginn standen die Zeichen noch besser für die Gäste. Steinbachs Spielertrainer Daniel Ghoul sah nach einem Foul die Ampelkarte. Den fälligen Freistoß zirkelte Konstantin Ludwig, der erstmals im Kalenderjahr 2026 in der Startelf stand, an die Unterkante der Querlatte (51.), von der der Ball klar vor der Linie aufprallte. Der Rest verlief nach dem Motto: „Erst kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.“ Ein weiter Schlag der Steinbacher landete abgefälscht und zufällig vor den Füßen von Marc Knapp, der sich nicht lange bitten ließ und Andrej Juric keine Abwehrchance ließ. Es war zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit das Tor des Tages.

Personalmisere macht sich bemerkbar

„Die Partie war der Beweis, dass wir ohne Stürmer spielen müssen und uns dann leider Ideen und die Durchschlagskraft fehlt“, zog Melunovic Bilanz. Ohne Sprinter Marlon Pira (Kreuzbandriss) und den erfahrenen und durchsetzungsfähigen Mahdi Mehnatgir (Wadenprobleme) tut sich die Alemannia schwer, ihr eigenes Spiel zu entfalten. Oder, wie es der Coach ausdrückte: „Wenn einer der beiden fehlt, haben wir ein Problem. Bei beiden ist es brutal.“ Sowohl Nils Gräff als auch Tom Gürel sind auf den Flügeln bzw. hinter den Spitzen deutlich effektiver als im Sturmzentrum. Zumal gegen einen so defensiv orientierten Gegner, wie es der TuS Steinbach war. „Ich bin jedenfalls keinem böse“, erklärte Melunovic.

Ohne die beiden Offensiven und ohne Innenverteidiger Justin Padberg, mit den nach ihren langwierigen Verletzungen noch im Aufbau befindlichen „JP“ Houngbedji und Bertin Gelenbevi, die beide noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, wäre es nach Worten des 54-jährigen Trainers vermessen, einen vorderen Platz einzufordern. Die Alemannia hat nach der zweiten Pleite gegen einen Mannschaft aus dem unteren Teil der Tabelle nacheinander Planungssicherheit. „Wir werden dort landen, wo wir hingehören. In jedem Fall lässt sich jetzt schon sagen, dass wir bis heute eine grandiose Saison gespielt haben.“

Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Lauterbach, Braun, Goncalves, Shamshon (61. Houngbedji) – Grünewald, Iten, Ludwig – Gräff, Gürel (72. Gelenbevi)





