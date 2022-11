Für Alemannia Waldalgesheim zählt in Nentershausen nur ein Sieg. – Foto: Oliver Zimmermann

Alemannia: Ein Dreier sollte es schon sein Oberligist Alemannia Waldalgesheim fährt als Favorit zum Schlusslicht Eisbachtal

Waldalgesheim. Ursprünglich hätten die Oberliga-Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim erst am Samstag bei Schlusslicht SF Eisbachtal antreten sollen, doch bei den Westerwäldern hatte es im Verein einen Todesfall gegeben. Und weil die Beerdigung am Samstag stattfindet, wurde die Begegnung kurzfristig verlegt. Und so spielt das Team von Alemannia-Chefcoach Marcel Fennel bereits an diesem Freitag (20 Uhr) auf dem Kunstrasen in Nentershausen.

Für den SVA-Trainer zählt beim Tabellenletzten nur ein Sieg: „Das müssen wir gewinnen, keine Frage.“ Allerdings dürfe man sich nicht vom aktuellen Tabellenstand der Eisbachtaler blenden lassen. „Wir haben im Hinrundenspiel gesehen, dass sie Fußball spielen wollen und auch können“, erinnert Marcel Fennel an den 2:0-Erfolg der Alemannia Ende August. Der 37-Jährige geht davon aus, dass die Gastgeber nach den jüngsten Ergebnissen „nicht mit der breitesten Brust auflaufen“, auch wenn sie am vergangenen Wochenende ein 3:3 in Mülheim-Kärlich holten. „Wir wollen Eisbachtal gar nicht erst ins Spiel kommen lassen“, fordert der Coach von Beginn an volle Konzentration. „Wir dürfen uns keine Phase leisten, in der wir körperlich und geistig nicht auf dem Platz sind“, verweist der Chefcoach auf die Viertelstunde vor der Halbzeit gegen Schott, als die Alemannen das Spiel aus der Hand gaben. Nun sind allerdings die Waldalgesheimer beim Team mit der schlechtesten Abwehr in der Favoritenrolle. Marcel Fennel ist das aber völlig egal: „Das beeinflusst unser Spiel nicht. Wir wollen mit eigenem Ballbesitz dominant sein.“