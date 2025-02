Alemannia braucht Siegermentalität von Anpfiff an

Waldalgesheim. Mehr als drei Monate ist es her, seit sich Alemannia Waldalgesheim mit dem Ausrufezeichen des 6:0-Erfolgs über Eintracht Bad Kreuznach in die Winterpause der Verbandsliga verabschiedete. Am Mittwoch (Anpfiff 19.30 Uhr) geht es für den Tabellenzweiten bei der TuS Marienborn weiter. Mit der Vorbereitung in den letzten Wochen ist Trainer Elvir Melunovic sehr zufrieden. „Alle haben all das umgesetzt, was ich gefordert habe“, sagt der 53-Jährige.

Die Siegermentalität von Beginn an auf das Feld bringen. Das, was in den meisten der 19 Saisonpartien bisher geklappt hat, das zeigten die Grün-Weißen auch bei vier Siegen und dem abschließenden 1:1 gegen den SV Wiesbaden in den Testspielen, und das soll auch in Marienborn funktionieren. Den Fokus legt Melunovic dabei ausschließlich auf sein Team. Auch dass der FV Dudenhofen, neben dem TSV Gau-Odernheim Hauptkonkurrent im Kampf um die Tabellenspitze, bereits am Wochenende zum Auftakt 2:0 gegen den SV Steinwenden gewonnen hat, wischt er beiseite, sagt: „Wie andere spielen, ist deren Sache. Wir haben keinen Druck, aber wir wollen unbedingt in der Spur bleiben.“ Weitermachen, wo das Team im Herbst aufgehört hatte, als es sechs Siege in Folge gab.

Von den beiden Neuen im Kader könnte Seiichi Nagayoshi bereits eine Alternative für die erste Elf sein. „Er hat sich toll integriert und wirklich gute Karten.“ Mehr will der Trainer nicht aussprechen. Andreas Michaelides musste krankheitsbedingt einige Tage aussetzen. Er hat noch leichten Trainingsrückstand, zudem fehlt ihm noch Spielpraxis. Melunovic blickt realistisch nach vorne, ist überzeugt, „dass wir jeden einzelnen Spieler in der Runde brauchen werden.“Wer in Marienborn die Abteilung Attacke bildet, entscheidet sich wahrscheinlich erst am Spieltag. Stoßstürmer Pierre Merkel war zuletzt krank, sein Ausfall droht. Mit seiner Personalie ändert sich auch die Stabilität im Spiel. Ein Duo Tom Gürel/Marlon Pira würde insgesamt mehr Tempo bedeuten, offensiv für eine andere Variabilität stehen, dafür haben beide weniger direkte Durchsetzungsfähigkeit in der Box. An der Abwehr als dem Prunkstück der Alemannia seit Beginn von Melunovics Schaffen an der Waldstraße ändert sich nichts. Da könnte der Trainer nach den großen Verletzungssorgen in der Hinrunde sogar aus dem Vollen schöpfen.