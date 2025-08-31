Alemannia bleibt in der Verbandsliga unbesiegt

Waldalgesheim. Konjunktive zählen im Fußball nicht. Was gewesen wäre, wenn Roman Meyenburg den Ball in der fünften Minute im Waldalgesheimer Gehäuse untergebracht und damit das 1:0 für die Gäste vom VfB Bodenheim erzielt hätte, ist Makulatur. Am Ende gewann der SV Alemannia ein intensives, aber bis auf wenige Ausnahmen sehr faires Verbandsliga-Spiel in der Langinvest-Arena an der Waldstraße 2:0. Auch, weil die Gäste die Abwehr der Grün-Weißen nur zweimal in Verlegenheit bringen konnten, aber verzogen, die Alemannia dagegen zwei ihrer drei Gelegenheiten in Zählbares ummünzte.

„Es war das klassische Freitag-Abend-Waldalgesheim-Spiel.” Schienenspieler Philipp Gänz fasste die Begegnung in diesen wenigen Worten zusammen. Mit einer sehr guten Aktion über seine rechte Seite war das 1:0 gefallen. Am Ende konnte Marlon Pira aus kurzer Distanz in die rechte Ecke einnetzen (27.). Viel schöner war das 2:0 (73.) nach einem feinen Pass in die Tiefe von Gänz auf Pira. Der spielte von der rechten Grundlinie scharf und flach in die Mitte in den Lauf von Mahdi Mehnatgir, der keine Mühe hatte zu vollstrecken. Als „Weltklasse“ stufte VfB-Trainer Marco Jantz später die Aktion ein.

Alemannia-Coach Elvir Melunovic und Jantz waren sich in der Beurteilung einig. Beide hatten ein ausgeglichenes Spiel gesehen, in dem Bodenheim mehr Ballbesitz hatte, aber eben nur zweimal gefährlich wurde. Dieses zweite Mal war die letzte Szene der Partie, in der Alemannia-Keeper Andrej Juric reaktionsschnell abtauchte und den Abschluss von Rakeem Bott festhielt (90.+3).

Glücklich über seinen ersten Saisontreffer war Marlon Pira. „Endlich ist der Horror vorbei und der Knoten geplatzt. Das nächste Mal mach ich auch noch das Kopfballtor.“ Der 21-Jährige spielte auf die 62. Minte an, als er bei einer Maßflanke von David Shamshon komplett frei stand, aus fünf Metern aber das Runde nicht ins Eckige brachte. Glücklich war auch Justin Padberg. „Es war so, wie wir’s und vorgestellt hatten. Bodenheim hatte zwar 70 Prozent Ballbesitz, aber fast keine Chance“, so der rechte Defensive im Zentrum. Mit der kompakten, auf Sicherheit ausgerichteten Spielweise könne er gut leben, „denn als Verteidiger willst du natürlich verteidigen.“

Viel Lob gibt‘s auch vom Gästetrainer

Jantz verteilte Lob. „Das war der mit Abstand stärkste Gegner, den wir in den ersten fünf Spielen hatten“, so der VfB-Trainer. Dass sich Melunovic revanchierte gehörte fast schon zum guten Ton, lag aber auch an der Partie. „Wir wollten aggressiv sein und in Führung gehen. Das 2:0 war dann die Entscheidung.“ Wichtig war dem 53-Jährigen mit Blick auf die Umsetzung des eigenen Plans, „dass die Jungs sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben. Die Geilheit zu verteidigen war heute zu sehen.“

Die Alemannia kratzt am eigenen Rekord aus der Vorsaison. Damals schaffte sie es in der Hinrunde ebenfalls, vier Spiele hintereinander ohne Gegentor zu bleiben. Diesmal ist das ähnlich. Lediglich Lennart Liebel von Viktoria Herxheim konnte Juric bislang in dieser Saison überwinden. Ärgerlich, dass dieser Treffer am ersten Spieltag in der siebten Minute der Nachspielzeit fiel und eben nur ein Schönheitsfleck war. Fünf Mal zu Null am Stück, das wär was“, gab der Keeper die Losung für das nächste Wochenende aus. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) ist die Alemannia beim FK Pirmasens II gefordert.

Alemannia: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Iten, Shamshon – Gräff, Atanley, Grünewald (87. Goncalves) – Pira (85. Houngbedji), Mehnatgir (81. Kurtagic)





