Alemannia: Billige Gegentore und verpasste Chancen Oberligist Alemannia Waldalgesheim zieht bei Aufsteiger Kirchberg 1:3 den Kürzeren

Nach der Pause und der Umstellung auf ein 4-4-2 hätten die Gäste für die Wende sorgen können, doch sie ließen ihre guten bis sehr guten Chancen einfach liegen. Can Özers Lupfer und sein Schuss aus 13 Metern strichen hauchdünn am Kirchberger Kasten vorbei. Und doch gelang der Anschluss. Kapitän Özer verwandelte einen Handelfmeter sicher (69.). Vincenzo Bilotta hatte dann den Ausgleich auf dem Fuß, zielte aber vorbei.

Die vom Ex-Waldalgesheimer Coach Patrick Jörg trainierten Kirchberger machten nach einem langen Ball den Sack zu. Florian Daum traf aus spitzem Winkel (77.). Dass der TuS-Kapitän kurz vor Schluss wegen eines rüden Einsteigens vom Platz flog, spielte für das Ergebnis keine Rolle mehr.

Und so fuhren die Waldalgesheimer mit einer neuerlichen Niederlage nach Hause. An Platz fünf denkt bei zehn Punkten Rückstand und noch vier ausstehenden Spielen bei der Alemannia niemand mehr. „Der existiert für uns nicht mehr“, hat Marcel Fennel die Meisterrunde endgültig abgehakt: „Für uns geht es darum, mal wieder in der Oberliga zu punkten.“ Nächste Gelegenheit gibt es am nächsten Samstag gegen Pfeddersheim.

SV Alemannia Waldalgesheim: Patria – Manneck, Haas (46. Yakut), Braun, Platten (90. Baba), Neal – Schmitt (85. Kishi), Ludwig (46. Wheeler) – Gräff, Bilotta, Özer.