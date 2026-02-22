Alemannia, Basara und alle West-Landesligisten müssen pausieren Wetterverhältnisse und Zustand der Fußballplätze fordern erwartungsgemäß ihren Tribut +++ Waldalgesheim schon am Mittwoch gegen Marienborn von Mario Luge · Heute, 11:41 Uhr · 0 Leser

So sah der Platz in Waldalgesheim noch am Freitag aus. An Fußball war am Wochenende nicht zu denken. – Foto: Hans-Joachim Blum

REGION. Es war zu befürchten. Durch die heftigen Schneefälle gegen Ende der vergangenen Woche fielen viele Fußballspiele in den regionalen Klassen aus. Bereits früh war dabei die Verbandsliga-Partie in Waldalgesheim (gegen die TuS Marienborn) abgesetzt worden. Es folgte als Letztes der Auswärtsauftritt des TuS Hackenheim am Sonntag beim ehemaligen Regionalligisten SC Hauenstein.

Zwar war es am Samstag und erst recht am Sonntag wieder deutlich wärmer im Südwesten geworden, doch die wegtauende Schneedecke setzte auch die Kunstrasenplätze derart unter Wasser, dass auf vielen Belegen nicht zu denken war. Bereits am Freitag hatte daher die Gemeinde dem Fußball an der Waldstraße den Stecker gezogen. Doch das Verbandsliga-Derby zwischen Alemannia Waldalgesheim gegen die TuS Marienborn wird bereits am kommenden Mittwoch nachgeholt. Anstoß ist um 20 Uhr. Abgesagt wurde in der Verbandsliga Südwest zudem der Auftritt des FC Basara Mainz bei Schlusslicht TuS Steinbach.

Relativ lange ließ der SC Hauenstein offen, ob das erste Spiel gegen den TuS Hackenheim über die Bühne gehen würde. Am Sonntagvormittag folgte dann doch die Sperrung der beiden Naturrasenplätze - übrigens, wie für alle am Wochenende angesetzten Begegnungen der Landesliga Südwest-West. Auch der FC Schmittweiler-Callbach (beim SV Hinterweidenthal) und die SG Meisenheim (beim TSC Zweibrücken) packten also die Bälle wieder in den Schrank. In der Bezirksliga Nahe waren zumindest noch zwei Partien im Kreis Birkenfeld übrig geblieben: Der TuS Mörschied gegen die SG Fürfeld und SC Idar II gegen den VfL Rüdesheim. Ausfallen mussten dagegen: TSV Bockenau gegen TuS WInzenheim, Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen die SG Weinsheim und das Derby des SV Oberhausen gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach.