– Foto: svaherren Instagram

Alemannia Adendorf sammelt Rückenwind für die Rückrunde Rang sieben in der C3 Bonn: Heimstark, zuletzt ungeschlagen und nach oben ist weiterhin alles offen. Verlinkte Inhalte Kreisliga C3 Bonn Al. Adendorf

Der SV Alemannia Adendorf stabilisiert sich, sammelt Selbstvertrauen und will weiter angreifen.

Der SV Alemannia Adendorf spielt in der Kreisliga C3 Bonn eine solide Saison. Nach 14 Spieltagen belegt die Mannschaft mit 22 Punkten Rang sieben. Da bislang erst 13 Partien absolviert wurden, besteht noch die Möglichkeit, sich tabellarisch bis auf Platz sechs zu verbessern. Schließlich ist das Team seit drei Spielen ungeschlagen, holte zwei Siege und ein Unentschieden. Besondere Ausrufezeichen setzte Adendorf mit dem Sieg gegen den damaligen Tabellenführer SC Villip sowie mit einem deutlichen 9:1-Erfolg gegen Galicia Bonn.

Die Winterpause dauert drei Wochen. „Wir machen drei Wochen Pause. Die erste Pflichtaufgabe war ein Hallenturnier am 17. Januar. Außerdem steht am 25. Januar ein Testspiel gegen den TV Rheindorf auf dem Programm“, erklärt Spieler und Vorstandsmitglied Jeroen Van de Vliet. Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt er sich zufrieden. „Bisher läuft es richtig gut. Leider haben wir ein paar wichtige Punkte liegen lassen, aber es ist noch alles möglich“, so Van de Vliet.