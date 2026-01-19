Alemannia Adendorf sammelt Rückenwind für die Rückrunde

Der SV Alemannia Adendorf stabilisiert sich, sammelt Selbstvertrauen und will weiter angreifen.
Der SV Alemannia Adendorf spielt in der Kreisliga C3 Bonn eine solide Saison. Nach 14 Spieltagen belegt die Mannschaft mit 22 Punkten Rang sieben. Da bislang erst 13 Partien absolviert wurden, besteht noch die Möglichkeit, sich tabellarisch bis auf Platz sechs zu verbessern. Schließlich ist das Team seit drei Spielen ungeschlagen, holte zwei Siege und ein Unentschieden.
Besondere Ausrufezeichen setzte Adendorf mit dem Sieg gegen den damaligen Tabellenführer SC Villip sowie mit einem deutlichen 9:1-Erfolg gegen Galicia Bonn.
Die Winterpause dauert drei Wochen. „Wir machen drei Wochen Pause. Die erste Pflichtaufgabe war ein Hallenturnier am 17. Januar. Außerdem steht am 25. Januar ein Testspiel gegen den TV Rheindorf auf dem Programm“, erklärt Spieler und Vorstandsmitglied Jeroen Van de Vliet.
Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt er sich zufrieden. „Bisher läuft es richtig gut. Leider haben wir ein paar wichtige Punkte liegen lassen, aber es ist noch alles möglich“, so Van de Vliet.
Als besondere Stärke hebt er den mannschaftlichen Zusammenhalt hervor. „Unser Zusammenhalt über 90 Minuten ist sehr gut. Wir kämpfen bis zum Ende um jeden Punkt, und es konnte niemand behaupten, dass wir es nicht versuchen.“
Ein Spiel der Hinrunde ragt für ihn besonders heraus. „Der Sieg gegen den SC Villip war ein Highlight. Sie waren damals Tabellenführer, und wir konnten das Spiel für uns entscheiden.“
Verbesserungspotenzial sieht Van de Vliet vor allem in einem Bereich. „Auswärts zu punkten, ist aktuell noch unsere größte Baustelle.“
Die Ziele für die Rückrunde sind ambitioniert. „Am liebsten möchten wir unter die Top drei kommen“, sagt Van de Vliet.
Personell bleibt vorerst alles beim Alten. „Erstmal gibt es keine Veränderungen“, so der Spieler.
Im Titelrennen hält er sich zurück. „Wer Meister wird, ist noch nicht klar, da bis Platz sechs alles sehr eng zusammenliegt.“ Im Tabellenkeller sieht er hingegen einen klaren Kandidaten. „Vermutlich wird Galicia Bonn gegen den Abstieg kämpfen.“