Alemannia Aachen: Wer soll neuer Trainer werden?

Doch wen wünschen sich die Alemannia-Anhänger tatsächlich als neuen Cheftrainer? Jetzt mitmachen und an unserer Umfrage teilnehmen!

Seit dem Bekanntwerden der Entlassung von Benedetto Muzzicato als Trainer bei Alemannia Aachen brodelt die Gerüchteküche – und die Diskussion um die mögliche Nachfolge ist entfacht. Wir haben einige Alemannia-Fanforen durchforstet und die am häufigsten genannten Trainerkandidaten gesammelt.

Mit mittlerweile sechzig Jahren zählt Pavel Dotchev zu den routinierten Akteuren auf der Trainerbank. Zuletzt war er bei FC Erzgebirge Aue engagiert, bis sein drittes Engagement dort im Winter vorzeitig beendet wurde. Seine Vita kennzeichnet eine Vielzahl von Stationen in der zweiten und dritten Liga, sowie Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt. Für einen Traditionsverein wie Aachen könnte Dotchev mit seiner Stabilität eine sofortige Lösung darstellen.

Cristian Fiél, geboren 1980, hat als Spieler eine längere Karriere hinter sich – darunter auch bei Alemannia Aachen – und ist seit 2019 als Cheftrainer im Profifußball tätig. Zuletzt übernahm er im Sommer 2024 das Amt bei Hertha BSC und unterzeichnete einen Vertrag bis 2026. Mitte Februar 2025 trennte man sich jedoch wieder von Fiél. Seine Vertrautheit mit Vereinsumfeld könnte bei Aachen ein Vorteil sein.

Sascha Hildmann

Sascha Hildmann (53) prägte über lange Zeit den Traditionsverein Preußen Münster und führte ihn unter anderem zweimal in die 2. Bundesliga. Ende April 2025 wurde seine Amtszeit dort beendet. Hildmann Erfahrung bei seinen Stationen bei der SG Sonnenhof-Großaspach, dem 1. FC Kaiserslautern und Preußen Münster in der 3. Liga mit — für Aachen könnte er genau der Impuls sein, der verlangt wird.

Fuat Kilic

Fuat Kilic blickt auf eine besondere Verbindung mit Alemannia Aachen: Er war dort bereits in den Amtsperioden 2016-2020 und 2021-2022 tätig. Zuletzt coachte er den VfB Oldenburg in der Regionalliga Nord. Diese Rückkehr – mit einem bekannten Umfeld – könnte schnell Wirkung entfalten.

Daniel Thioune

Daniel Thioune (51) ist mit dem Profibereich bestens vertraut und stand zuletzt bei Fortuna Düsseldorf als Cheftrainer unter Vertrag. Ungeklärt ist die Vertragsauflösung bei der Fortuna – ob er den Schritt bewusst in die 3. Liga machen würde, bleibt offen.

Bernhard Trares

Der gebürtige Hesse Bernhard Trares (60) bringt einiges an Erfahrung im deutschen Profifußball mit und war zuletzt bei SV Waldhof Mannheim tätig – aus den beiden Amtszeiten bei Waldhof kennt er auch die 3. Liga.

Thomas Wörle

Thomas Wörle ist mit 43 Jahren der jüngste Trainer in unserer Liste und machte sich einen Namen beim SSV Ulm, den er aus der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga führte. Im März diesen Jahres trennten sich allerdings die Wege des einstigen Frauen-Trainers des FC Bayern München und aktuellen Konkurrenten der Alemannia.