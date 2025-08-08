Alemannia Aachen verpflichtet Testspieler

Alemannia Aachen hat Emmanuel Elekwa unter Vertrag genommen. Der 20 Jahre alte Mittelstürmer wechselt vom Regionalligisten Viktoria Berlin in die Kaiserstadt, wo er in den vergangenen zwei Wochen bereits als Testspieler im Training stand. Mit seinen Leistungen konnte der 1,93 Meter große Angreifer die sportliche Leitung überzeugen.

Zur Saison 2024/25 schloss sich Elekwa Viktoria Berlin an. In der Regionalliga Nordost kam er auf 31 Einsätze und erzielte drei Tore, zudem stand er im DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg auf dem Platz.

Elekwa besitzt die deutsche und die spanische Staatsbürgerschaft. Er durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsabteilungen von RB Leipzig, dem SV Babelsberg, Hertha Zehlendorf und dem 1. FC Magdeburg, wo er in der U17-Bundesliga 18 Einsätze und in der U19-Bundesliga 14 Einsätze bestritt. Erste Erfahrungen im Herrenbereich sammelte er in der zweiten Mannschaft des FCM.

„Manu ist ein hochtalentierter junger Spieler, der in Berlin zuletzt eine schwierige Phase hatte. Er bringt viele Qualitäten mit – Schnelligkeit, einen guten Abschluss und eine starke Physis. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch viel Entwicklungspotenzial. Es gibt auch Bereiche, an denen wir noch arbeiten werden. Er erfüllt aber die Anforderungen für unser Positionsprofil sehr gut. Wir wissen, dass es etwas Geduld braucht, sind aber überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird“, wird Alemannias Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi, auf der Vereinshomepage zitiert.

„Ich freue mich sehr darüber, jetzt ganz offiziell ein Teil von Alemannia Aachen zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv, und ich habe direkt das Gefühl bekommen, dass man hier einen klaren Plan mit mir hat. In den letzten beiden Wochen konnte ich mich bereits gut in die Mannschaft integrieren und intensiv mit dem Trainerteam arbeiten. Ich werde alles auf dem Platz geben, um das Vertrauen, das der Verein in mich setzt, zu rechtfertigen. Jetzt freue ich mich riesig auf den Tivoli und die tollen Fans“, so Elekwa gegenüber den Vereinsmedien zu seiner Verpflichtung.