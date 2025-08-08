Alemannia Aachen verpflichtet Sturm-Hünen für die Offensive

Nur einen Tag vor dem zweiten Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim II kann Alemannia Aachen die langwährenden Personalsorgen zumindest entspannen. Als einer von drei zuvor bekannten Testspielern wurde Emmanuel Elekwa vom Drittligisten vertraglich gebunden.

Elekwa durchlief die Jugendabteilungen von RB Leipzig, dem FC Hertha Zehlendorf und schließlich dem 1. FC Magdeburg, wo er im letzten Jahr der U19 mit 16 Treffern in ebenso vielen Spielen überragte. In seinem ersten Jahr bei den Senioren kommt der 20-Jährige auf 31 Einsätze und drei Treffer in der Regionalliga Nordost für Viktoria Berlin. Nun also der Wechsel in den Westen.

"Manu ist ein hochtalentierter junger Spieler, der in Berlin zuletzt eine schwierige Phase hatte. Er bringt viele Qualitäten mit – Schnelligkeit, einen guten Abschluss und eine starke Physis. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch viel Entwicklungspotenzial", berichtet Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport über den 1,93 Meter großen Hünen. "Es gibt auch Bereiche, an denen wir noch arbeiten werden. Er erfüllt aber die Anforderungen für unser Positionsprofil sehr gut. Wir wissen, dass es etwas Geduld braucht, sind aber überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird“,

Elekwa selbst hat nach seiner Phase als Testspieler nun endlich Klarheit: „Ich freue mich sehr darüber, jetzt ganz offiziell ein Teil von Alemannia Aachen zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv, und ich habe direkt das Gefühl bekommen, dass man hier einen klaren Plan mit mir hat. In den letzten beiden Wochen konnte ich mich bereits gut in die Mannschaft integrieren und intensiv mit dem Trainerteam arbeiten. Ich werde alles auf dem Platz geben, um das Vertrauen, das der Verein in mich setzt, zu rechtfertigen. Jetzt freue ich mich riesig auf den Tivoli und die tollen Fans.“

Aus den zuvor 14 verfügbaren Spielern für die Partie gegen Hoffenheim wird als einer mehr. Noch dürfte der Job von Azzouzi für diesen Transfersommer nicht abgeschlossen sein.