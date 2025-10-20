Alemannia Aachen trennt sich nach sportlicher Talfahrt von Muzzicato

Der Drittligist Alemannia Aachen hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und Cheftrainer Benedetto Muzzicato mit sofortiger Wirkung freigestellt. Auch Co-Trainer Noah Hach sowie der Technische Direktor Erdal Celik wurden von ihren Aufgaben entbunden. Nach nur vier Monaten Amtszeit ist die Zusammenarbeit mit Muzzicato somit vorzeitig beendet.

Die Entscheidung des Vereins folgt auf eine Serie enttäuschender Resultate: Nach elf Spielen hat die Alemannia lediglich zehn Punkte gesammelt (drei Siege, ein Remis, sieben Niederlagen) und belegt aktuell mit Rang 18 einen Abstiegsplatz in der 3. Liga. Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Serie, darunter eine bittere 0:1-Heimpleite gegen den direkten Konkurrenten FC Ingolstadt – das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit.

Benedetto Muzzicato hatte das Amt erst im Juni übernommen. Er war als Nachfolger von Heiner Backhaus verpflichtet worden, der zur neuen Saison zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig gewechselt war. Co-Trainer Noah Hach kam kurz vor Saisonstart hinzu.

Übergangsweise übernimmt nun der bisherige Co-Trainer Ilyas Trenz gemeinsam mit U19-Coach Carsten Wissing die Betreuung der Profimannschaft. Das Duo soll das Team auf das Auswärtsspiel am Freitagabend beim SV Wehen Wiesbaden vorbereiten.

Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi begründete die Maßnahme mit einer fehlenden Perspektive für einen Umschwung: „Wir sehen nach einer eingehenden Analyse die Notwendigkeit diesen Schritt zu gehen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und insgesamt sieben Niederlagen fehlt uns die Überzeugung, dass in dieser Konstellation die Wende gelingt. Mit Ilyas Trenz und Carsten Wissing haben wir eine Lösung gefunden, die bereits zu Saisonbeginn mit dem Team zusammengearbeitet hat.“

Azzouzi würdigte zugleich das Wirken von Muzzicato und Hach: „Wir danken Benedetto für seine geleistete Arbeit, dessen Idee und Ansatz wir nach wie vor für gut erachten. Leider konnten wir nicht die Ergebnisse und den Erfolg erzielen, den wir uns alle gewünscht haben. Unser Dank gilt auch Noah und wir wünschen beiden für ihren weiteren Weg alles Gute.“

Auch Technischer Direktor Celik freigestellt

Neben dem Trainerteam wurde auch der Technische Direktor Erdal Celik freigestellt. Celik war seit 2023 für die sportliche Entwicklung des Vereins verantwortlich. Azzouzi kommentierte diesen Schritt ebenfalls: „Ich möchte mich ausdrücklich bei Erdal für seinen Einsatz bedanken. In einer herausfordernden Phase hat er Verantwortung übernommen und den Verein mit großem Engagement unterstützt. Für seinen weiteren Weg wünsche ich ihm beruflich sowie privat alles Gute. Wir werden uns nun die Zeit nehmen, neue sportliche Strukturen aufzubauen.“