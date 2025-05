Alemannia Aachen: Torjäger Heinz geht, neuer Stürmer aus Darmstadt

Die 20 Tore und zwölf Vorlagen werden für immer in Erinnerung bleiben: Heinz schoss die Alemannia nach Jahren in der Regionalliga West 2024 endlich zurück in die 3. Liga. "„Anton hat die letzten zwei Jahre in unserem Verein sportlich wie menschlich maßgeblich mitgeprägt und hatte mit seinen vielen Scorern sicherlich einen beträchtlichen Anteil an den Erfolgen, die wir hier alle gemeinsam feiern durften. Dennoch war er nie jemand, der sich in den Vordergrund gestellt, sondern sich stets unseren kollektiven Zielen untergeordnet hat. Unsere Fans werden ihn sicher als einen Spieler in Erinnerung behalten, der in wichtigen Momenten zur Stelle war", sagt Geschäftsführer Sascha Eller in den Vereinsmedien über die beiden Jahre von Heinz in der Kaiserstadt.

In der 3. Liga spielte Heinz zwar regelmäßig, selten aber über 90 Minuten (13-mal ein- und 15-mal ausgewechselt). Mit sechs Toren und vier Vorlagen war er dennoch bester Scorer der Alemannia, die den Klassenerhalt geschafft hat. In der Regionalliga West gehörte Heinz in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Spielern, auch für Rot-Weiß Oberhausen traf er häufig.