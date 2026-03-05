Alemannia Aachen so gut wie durch - für SSVg Velbert wird es eng

Aachens bester Spieler: Lars Gindorf. – Foto: Markus Verwimp

Alemannia Aachen hat den Klassenerhalt in der 3. Liga nach dem Erfolg gegen Schlusslicht 1. FC Schweinfurt so gut wie sicher. Das freut die Klubs aus der Regionalliga West, aus der weniger Mannschaften absteigen werden. Das hilft der SSVg Velbert aber nur bedingt.

Die Alemannia bekleckerte sich gegen Schweinfurt sicherlich nicht mit Ruhm, aber Top-Stürmer Lars Gindorf sorgte mit seinem 18. Saisontor schon früh für den 1:0-Erfolg. Die Kaiserstädter haben in der 3. Liga jetzt elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenkeller und dürften damit den Klassenerhalt so gut wie sicher haben.

Wie vergangene Woche berichtet, wird aller Wahrscheinlichkeit nach kein NRW-Drittligist aus der 3. Liga absteigen, deshalb reduziert sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga West auf drei! Klar, gesprochen ist das letzte Wort noch nicht, es wäre aber schon ein sportlicher Paukenschlag, sollte der entgegensetzte Fall eintreten.

Wuppertal profitiert, Velberts unglückliche Ausgangslage

Aufatmen dürfte über die neuen Umstände der Wuppertaler SV, der auf Rang 15 gerettet wäre. Der WSV, bei dem es wieder finanzielle Schwierigkeiten gibt, wurde in der Tabelle vom VfL Bochum II überholt, denn die Zweitliga-Reserve setzte sich am Mittwoch mit 3:2 bei der SSVg Velbert durch. Das Schlusslicht hat in diesem Jahr schon einige gute Ergebnisse geholt, punktet aber gegen die direkte Konkurrenz zu selten. So auch gegen den VfL Bochum II.

Mit 17 Punkten hat Velbert einen weniger als der SC Wiedenbrück, der im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln II ein Remis holte, und zwei weniger als der SV Rödinghausen. Problem: Die beiden Rivalen haben zwei Spiele weniger absolviert, auch der WSV, Bochum II und Fortuna Düsseldorf II haben jeweils einmal weniger auf dem Platz gestanden als Velbert. Diese Ausgangssituation ist insofern undankbar, dass es noch Wochen dauern wird, bis die Tabelle der Regionalliga West gerade gezogen wird. Aktuell fehlen Velbert vier Punkte auf den WSV, es könnten aber auch sieben sein, sollten die Nachholspiele der Konkurrenz entsprechend ausfallen.

So geht es in der Regionalliga West weiter

25. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Schalke 04 II

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - Borussia Dortmund II

Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen

Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - SSVg Velbert

Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln

Sa., 07.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen

Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II

Sa., 07.03.26 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II

So., 08.03.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Wiedenbrück