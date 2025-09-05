– Foto: Markus Verwimp

Alemannia Aachen schlägt FC Twente Enschede im Testspiel mit 2:0 Die Alemannia hat die Länderspielpause genutzt, um ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede auszutragen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit setzte sich die Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato mit 2:0 durch. Die Tore erzielten Gianluca Gaudino in der 33. und Emmanuel Elekwa in der 63. Minute.

Von Beginn an übernahm die Alemannia das Spielgeschehen. Über die linke Seite kombinierten sich die Gastgeber ins Zentrum, wo Otschie Wriedt den Ball festmachte und auf Neuzugang Niklas Castelle ablegte. Dessen Schuss wurde jedoch noch entscheidend geblockt (8.). Kurz darauf verfehlte Marius Wegmann nach einem Eckball von Lukas Scepanik am langen Pfosten per Kopfball das Tor (9.). Die Gastgeber zeigten sich in dieser Phase spielfreudig, insbesondere Gianluca Gaudino und Lars Gindorf fielen immer wieder tief ab und dienten als Anspielstationen im Spielaufbau. Auch Twente kam zeitnah zu seiner ersten Gelegenheit: Naci Ünüvar prüfte Torhüter Jan Olschowsky mit einem Distanzschuss, der den Ball jedoch sicher parierte (17.).

Die Alemannia presste im Anschluss hoch und ließ keinen Spielfluss bei den Niederländern aufkommen. Ein hoher Ballgewinn von Lukas Scepanik führte zu einem Elfmeter, nachdem er im Strafraum regelwidrig vom Ball getrennt wurde. Niklas Castelle trat an, zielte in die untere rechte Ecke, scheiterte jedoch an Twente-Torhüter Sam Karssies (23.). Auch nach der Führung blieb die Mannschaft von Muzzicato spielfreudig. Direkt im Anschluss an einen Ballverlust kam Mees Hilgers zum Abschluss, scheiterte jedoch an Olschowsky (32.). Kurz darauf fiel die Führung für die Alemannia: Niklas Castelle verlängerte eine Flanke per Kopf auf Wriedt, der den Ball im Rückraum zu Gaudino spielte. Dieser traf per sehenswertem Schlenzer zum 1:0 (33.). Wenige Minuten später verpasste Twente die Chance zum Ausgleich: Bart van Rooij spielte auf Sondre Ørjasæter, der nur den Pfosten traf (38.).