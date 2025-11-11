Alemannia Aachen neuer Spitzenreiter!

Der 9. Spieltag der U17-Mittelrheinliga hatte es erneut in sich: Gleich mehrere Teams punkteten im Kampf um die Tabellenspitze, während im Keller die Lage für einige Mannschaften immer brenzliger wird.

An der Spitze steht nun Alemannia Aachen, die durch einen 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Düren die Tabellenführung übernommen hat. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit trafen Zimmermann und Gjorggjeski im zweiten Durchgang für die Kaiserstädter. Trainer Dennis Jerusalem zeigte sich zufrieden: „Wir haben über 80 Minuten ein sehr kontrolliertes Spiel gemacht, defensiv gut gestanden und in der zweiten Halbzeit mehr Tempo und klare Aktionen nach vorne gezeigt. Insgesamt ein verdienter Sieg.“ Dürens Coach Nihad Dzaferovic sprach trotz der Niederlage von einer engagierten Leistung: „Wir haben sehr konzentriert gearbeitet, aber nach dem 1:0 den Faden verloren. Trotzdem war es insgesamt ein guter Auftritt gegen einen starken Gegner.“

Ebenfalls stark präsentierte sich der FC Hennef 05, der den direkten Konkurrenten Bonner SC mit 2:1 besiegte. Die Tore für Hennef erzielten Miermann und Tchazodi, für Bonn traf Ilias. Durch den Erfolg bleibt Hennef dem neuen Spitzenreiter Aachen dicht auf den Fersen, während Bonn auf Rang drei abrutscht.

Auch Fortuna Köln überzeugte beim klaren 3:0-Erfolg über die SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Schneider, Tesfaye und Dawuda sorgten für den ungefährdeten Heimsieg. Trainer Johannes Zäh lobte die geschlossene Mannschaftsleistung: „Das war mit die spielstärkste Leistung in dieser Saison. Wir haben den Ball gut laufen lassen und hinten nichts zugelassen. Eine Top-Leistung mit und gegen den Ball.“

Im Tabellenmittelfeld landete Deutz 05 einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Bergisch Gladbach. Doppelt traf Mokhtari für die Gäste, nachdem Melnik die Hausherren in Führung gebracht hatte. Deutz-Coach Omid Akhavan war stolz auf die Reaktion seines Teams: „Nach dem frühen Rückstand haben wir uns taktisch angepasst und mit viel Mut und Spielfreude agiert. Der Sieg war verdient, weil wir das Spiel über weite Strecken kontrolliert haben.“

Auch der VfL Vichttal sammelte wertvolle Punkte im Abstiegskampf. Durch Treffer von Grigoriou und Lade gewann die Mannschaft mit 2:0 gegen Wegberg-Beeck. Trainer Nick Gerhards sprach von einem „verdienten und sehr wichtigen Sieg“ und hob die mannschaftliche Geschlossenheit hervor: „Wir hatten eine gute Mischung aus Arbeitern und Freigeistern auf dem Platz. Nach dem 1:0 hätten wir den Sack früher zumachen können, aber insgesamt ein klarer Erfolg.“

Beim FV Wiehl und dem FC Rheinsüd Köln hieß es am Ende 2:2 – ein Ergebnis, das beiden Teams wenig hilft. Für Rheinsüd trafen Sassenscheid und Jeric, für Wiehl Vor und Schneider kurz vor Schluss. Rheinsüd-Trainer Glenn Adriano haderte mit dem Verlauf: „Wir vergeben beste Chancen, verpassen den entscheidenden Treffer und machen den Gegner wieder stark. Nach dem späten Ausgleich müssen wir uns das selbst ankreiden.“

Der SC West Köln fuhr beim Tabellenletzten Eilendorf einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg ein. Trainer Phil Mersch zeigte sich erleichtert: „Es war die erwartet schwere Aufgabe auf engem Platz. Wir haben die nötige Geduld bewiesen und nach der Pause verdient getroffen. Am Ende zählt nur der Sieg.“

In der Tabelle führt nun Alemannia Aachen vor dem FC Hennef 05 und dem Bonner SC. Fortuna Köln bleibt Vierter, während Deutz, West Köln und Düren im oberen Mittelfeld lauern. Im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für Eilendorf und Lindenthal weiter, während Vichttal und Rheinsüd wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln konnten.