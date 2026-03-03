Alemannia Aachen mit Ausrufezeichen – Bergfried bricht den Bann!

Die Alemannia-Frauen haben im Kampf um Platz 2 die Nase vorn! – Foto: Miriam Senft

Die Frauen von Alemannia Aachen gewinnen das Topspiel beim SV Allner-Bödingen mit 2:0 und verschaffen sich im Kampf um Platz zwei ein komfortables Polster. Mit taktischer Disziplin ließ die Demirci-Elf dem direkten Konkurrenten kaum Luft zum Atmen und zog auf sechs Punkte davon. Während Tabellenführer Südwest Köln souverän nachlegte, sorgte Bergfried Leverkusen für den emotionalsten Moment des Spieltags. Nach langer Durststrecke feierte das Team endlich den ersten Saisonsieg in der Mittelrheinliga-Geschichte des Vereins.

Alemannia Aachen überzeugt im Topspiel gegen Allner-Bödingen Mit einem 2:0-Erfolg beim SV Allner-Bödingen festigte Alemannia Aachen den zweiten Tabellenplatz und vergrößerte den Vorsprung auf den direkten Konkurrenten. Clara Nellessen (33.) und Hanna Simon (67.) erzielten die Treffer für die Gäste.

Aachens Trainer Gökhan Demirci zeigte sich hochzufrieden: „Wir sind gegen einen Gegner angetreten, der im Vorfeld klar als Favorit gehandelt wurde. Der SV Allner-Bödingen verfügt über eine sehr hohe individuelle Qualität, insbesondere in der Offensive – dort gehören sie sicherlich zu den stärksten Teams der Liga. Wir hatten jedoch einen klaren Plan und haben den Gegner im Vorfeld sehr gut analysiert. Taktisch waren wir hervorragend vorbereitet. Von der ersten bis zur 90. Minute war meine Mannschaft sowohl in der taktischen Disziplin als auch im Ballbesitz und in der Chancenkreation sehr geschlossen unterwegs. Wir haben defensiv kaum etwas zugelassen – der Gegner hatte praktisch keine klaren Torchancen. Der 2:0-Sieg war absolut verdient, auch wenn das Ergebnis angesichts unserer Vielzahl an Möglichkeiten durchaus höher hätte ausfallen können. Entscheidend ist, dass wir uns mit einer sehr reifen Leistung belohnt haben und nun sechs Punkte Vorsprung auf diesen direkten Konkurrenten haben.“

Südwest Köln siegt souverän bei Vorwärts Spoho II In der Partie zwischen der Zweitvertretung von Vorwärts Spoho 98 und der DJK Südwest Köln sicherten sich die Gäste einen verdienten 3:1-Auswärtserfolg. Bereits in der siebten Spielminute stellte Clara-Theres Stenmans die Weichen auf Sieg und markierte das 1:0. Noch vor der Pause schraubte Charlotte Patzner das Ergebnis durch einen Doppelschlag in der 20. und 23. Minute auf 3:0 in die Höhe. Die Gastgeberinnen kamen in der zweiten Halbzeit durch Linette Hintzen (76.) zwar noch zum 1:3-Anschlusstreffer, am Sieg des Tabellenführers änderte dies jedoch nichts mehr.

Glatter 3:0-Erfolg: Rot-Weiß Merl punktet dreifach in Menden Der SV Rot-Weiß Merl hat die Auswärtshürde beim SV Menden souverän gelöst und sich gegen den Tabellenfünften mit mit 3:0 durchgesetzt. Den Führungstreffer erzielte Malak Maryam Fathi nach knapp einer halben Stunde (29.). Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Julia Kurth auf 2:0 (50.), ehe Antonia Sara Strobel in der 71. Minute den 3:0-Endstand markierte. Während Merl drei wichtige Punkte mitnimmt, verpassten die Gastgeberinnen den Abstand zu vergrößern.

Alemannia Straß erkämpft Remis nach Zwei-Tore-Rückstand In einer packenden Schlussphase sicherte sich Alemannia Straß ein 2:2-Unentschieden beim Ideal C.F. Casa de Espana. Die Gastgeberinnen führten durch Tore von Rebecca Knorr (37.) und Helen Sagolla (55.) bereits mit 2:0, ehe Straß zur Aufholjagd ansetzte. Lynn Küpper (79.) und Maren Gasper (82.) sicherten den Gästen noch einen Punkt. Trainer Sascha Schmitz (47) resümierte: „Das 2:2 gegen Casa geht am Ende absolut in Ordnung. In der ersten Halbzeit sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir haben unsere Positionen nicht sauber ausgefüllt und mehr reagiert als selbst agiert. Dadurch haben wir dem Gegner zu viel überlassen. Nach einer taktischen Umstellung zur zweiten Hälfte lief es deutlich besser. Wir hatten mehr Spielanteile und haben früher und konsequenter Druck aufgebaut. Der Anschlusstreffer durch Lynn Küpper per Kopf hat uns zusätzlichen Mut für die Schlussphase gegeben. Kurz darauf hat uns Maren Gasper mit dem verdienten Ausgleich belohnt. Hinten raus wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, aber insgesamt können wir mit dem Punkt zufrieden sein. Es ist stark, was wir als Dorfverein aktuell Woche für Woche auf den Platz bringen.“

Bergfried Leverkusen feiert ersten Saisonsieg Nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang drehte der SV Bergfried Leverkusen die Partie gegen den TuS Homburg-Bröltal und gewann mit 2:1. Ariana Ajdari hatte die Gäste zunächst in der 18. Minute in Führung gebracht. Mareike Rönicke (54.) und Saskia Daum (69.) drehten das Spiel nach der Pause zugunsten der Leverkusenerinnen. Trainer Sebastian Finster (42) analysierte: „Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet und hatten zunächst Probleme, uns auf Bröltal einzustellen. Folgerichtig sind wir auch verdient in Rückstand geraten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir systemisch etwas umgestellt und zwei Wechsel vorgenommen. Dadurch sind wir deutlich besser ins Spiel gekommen. Die zweite Halbzeit ging am Ende verdient an uns, sodass wir endlich unseren ersten Saisonsieg einfahren konnten. Es freut mich besonders für die Mannschaft, dass sie endlich für ihren Einsatz und den hohen Aufwand belohnt wurde.“ Mats Bollmann (28), Trainer des TuS, zeigte sich enttäuscht: „Ich weiß nicht, warum wir heute die Energie nicht auf den Platz gebracht haben. Ich habe aber da schon gemerkt, dass so ein bisschen der Schlendrian reinkommt. Ich habe der Mannschaft in der Pause gesagt, dass wir in der zweiten Halbzeit bestraft werden, wenn wir so weitermachen. Keine Zweikampfführung, keine Siegermentalität und wenig Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten. Solche Attribute brauchst du, um in solchen Spielen zu bestehen, doch wir haben es nicht geschafft, diese Basics abzurufen. Nach der Pause haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben – gegen einen Gegner, der nicht mehr gemacht hat als zu laufen und zu kämpfen. Das hat heute aber gereicht, um uns zu schlagen.“