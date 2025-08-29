Lars Gindorf (li.) streift sich in dieser Saison das Trikot der Alemannia über. – Foto: Pressefoto Eibner

Alemannia Aachen leiht Mittelfeldspieler vom Zweitliga-Spitzenreiter Alemannia Aachen leiht Lars Gindorf von Hannover 96 aus Verlinkte Inhalte 3. Liga Alemannia Aachen Lars Gindorf

Alemannia Aachen hat nach dem dritten Spieltag der Drittliga-Saison einen Neuzugang für das offensive Mittelfeld präsentiert: Lars Gindorf wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom Zweitligisten Hannover 96 an den Tivoli. Der 24-Jährige bringt nicht nur Erfahrung aus der 2. Bundesliga mit, sondern passt nach Ansicht der sportlichen Führung auch ideal in das taktische Konzept der Aachener.

Gindorf, der als technisch versierter Rechtsfuß vor allem im offensiven Zentrum zum Einsatz kommt, ist 1,82 Meter groß und wurde unter anderem beim 1. FC Saarbrücken, dem FC Ingolstadt und dem SC Freiburg ausgebildet. Über ein starkes Jahr beim FC Memmingen schaffte er 2022 den Sprung in die zweite Mannschaft von Hannover 96. Dort stieg er rasch zum Kapitän auf und überzeugte mit starken Zahlen: In 54 Einsätzen für Hannover 96 II war Gindorf an 49 Toren direkt beteiligt. Auch in der Profimannschaft sammelte er Erfahrung – insgesamt 34 Zweitligaeinsätze mit drei Toren und zwei Assists stehen zu Buche. Entsprechend zufrieden zeigt sich Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport bei Alemannia Aachen, in der Vereinsmitteilung über den gelungenen Transfer: "Wir haben uns sehr darum bemüht, Lars nach Aachen zu lotsen, und dementsprechend glücklich bin ich darüber, dass wir die Leihe nun finalisieren konnten. Auch Lars selbst war von der Idee sofort überzeugt, bei uns Spielpraxis zu sammeln. Mit ihm gewinnen wir nun einen Spieler, der uns direkt in der Offensive weiterhelfen kann und sowohl in der Regionalliga als auch in der 2. Bundesliga bereits gezeigt hat, welche Qualitäten in ihm stecken.“

Muzzicato: "Spieler passt perfekt in ballbesitzorientiertes System" „Die Leihe von Lars gibt uns noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten in unserem Offensivspiel. Er ist ein Spieler, der mit seinem Spielverständnis und seinen technischen Veranlagungen perfekt in unser ballbesitzorientiertes System passt. Ich bin mir sicher, dass unsere Fans viel Freude mit ihm in dieser Saison haben werden", wird Cheftrainer Benedetto Muzzicato in der Meldung zitiert.