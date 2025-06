Alemannia Aachen legt im Angriff nach und schnappt sich Kwasi Wriedt

Bekannterweise drückte bei Alemannia Aachen in der Vorsaison besonders in der Offensive der Schuh. Ein Umstand, den die Vereinsverantwortlichen für die Folgesaison in jedem Fall ausmerzen wollen. Der neueste Transfer in der Offensivabteilung hat in jedem Fall ligaweit schon seinen Eindruck hinterlassen.

In der Folgesaison belohnte sich der 1,88 Meter große Mittelstürmer mit dem Wechsel zu Willem II in die niederländische Eredivisie, wo er in 42 Partien insgesamt 12 Treffer verzeichnete. Danach kam Wriedt in der 2. Bundesliga für Holstein Kiel und den VfL Osnabrück zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 37 Spielen für die türkischen Zweitligisten Manisa FK und Sanliurfaspor sechs Treffer.

Neuer Anlauf in Deutschland

Nach knapp einjähriger Absenz kehrt der gebürtige Hamburger also zurück nach Deutschland. Für die offensiv oftmals harmlosen Aachener könnte der 30-Jährige das wichtige, fehlende Puzzlestück darbieten "Otschi bringt eine beeindruckende Bilanz in der 3. Liga mit und passt mit seinem Profil ideal zu uns. Er ist ein robuster, durchsetzungsstarker Stürmer, der unserem Spiel die nötige Wucht verleihen kann", schwärmte Erdal Celik, technischer Direktor der Aachener, in den Vereinsmedien. "Vorne bindet er Bälle gut und schafft so Räume für seine Mitspieler. Dazu kommt, dass er sowohl Erfahrung in der 3. Liga als auch im Ausland gesammelt hat. Wir freuen uns sehr, ihn hier am Tivoli begrüßen zu dürfen."

Wriedt selbst freut sich auf die neue Herausforderung in der Kaiserstadt: "Als ich vom Interesse der Alemannia gehört habe, musste ich nicht lange überlegen. Vor fast 30.000 Fans spielen zu dürfen, ist alles andere als selbstverständlich. Und den Fans kann ich jetzt schon sagen, dass ich es kaum erwarten kann, mein erstes Tor vor euch auf dem Tivoli zu schießen. Bis dahin wartet aber noch jede Menge Arbeit auf uns in der Vorbereitung."

Nach Valmir Sulejmani (Hannover 96 II) und Fabio Torsiello (Leihe, SV Darmstadt) wechselt mit Wriedt also der dritte Angreifer zum TSV. Immer wieder wird die Alemannia auch mit Viktoria Kölns Angreifer Lex-Tyger Lobinger in Verbindung gebracht, in dem Falle wäre jedoch noch eine deftige Ablöse fällig. Eins ist klar: Die inzwischen gestiegene Erwartungshaltung veranschaulichen die Aachener nun auch in ihren Transferbemühungen.