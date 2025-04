Alemannia Aachen kämpft sich zu zehnt ins Pokalfinale

Charlison Benschop dreht nach seinem Tor in der Nachspielzeit jubelnd ab. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Trotz 80 Minuten in Überzahl, einem verschossenen Elfmeter und zahlreichen Großchancen ist Fortuna Köln im Halbfinale des Mittelrheinpokals ausgeschieden. Der Regionalligist unterlag am Mittwochabend vor 9.448 Zuschauern Alemannia Aachen mit 0:1 nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Charlison Benschop in der 98. Minute.

Dabei hatte Fortuna von Beginn an mehr Spielanteile und war spätestens nach der Roten Karte gegen Jan-Luca Rumpf (40.) drückend überlegen. Die Alemannia – angereist mit fünf Änderungen im Vergleich zum Drittliga-Erfolg gegen Sandhausen – hatte defensiv alle Hände voll zu tun. Vor allem Keeper Jan Olschowsky avancierte mit mehreren Paraden zum Mann des Abends. Der 22-Jährige wehrte unter anderem einen Strafstoß von Ex-Alemanne Stipe Batarilo (70.) ab. Fortuna Köln bot dem Drittligisten lange Paroli. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

„Glückwunsch zum Sieg an Aachen, aber gleichzeitig muss man es nicht wirklich verstehen“, wird Fortuna-Trainer Matthias Mink auf der Vereinshomepage zitiert. „Ich habe uns sehr dominant wahrgenommen, ich habe keinen Klassenunterschied gesehen. Wir hatten das Spiel fußballerisch und in Hinblick auf die Schärfe komplett im Griff. So hässlich kann Fußball sein. Wir haben alles richtig gemacht, aber der Punch hat gefehlt. Und das entscheidet Spiele.“ Mi., 16.04.2025, 19:15 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Alemannia Aachen Alemannia Aachen 0 n.V. 1 Abpfiff