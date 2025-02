Alemannia Aachen: Julius Schell wird offiziell Co-Trainer

Einst als Spieler verpflichtet, nun fest im Trainerteam: Julius Schell bleibt der Alemannia erhalten – als Co-Trainer. Trotz einer hartnäckigen Knieverletzung hat sich der Ex-Schalker unentbehrlich gemacht und unterstützt Chefcoach Heiner Backhaus nun offiziell an der Seitenlinie.

Schon in der Hinrunde hatte Schell einen festen Platz im Trainerstab. Inmitten seiner Reha nahm er sich zunehmend analytischen und organisatorischen Aufgaben an. Er unterstützte Cheftrainer Heiner Backhaus und Co-Trainer Ilyas Trenz in der Spielvorbereitung und der täglichen Arbeit auf dem Platz. Jetzt macht Alemannia Nägel mit Köpfen: Der Verteidiger im Wartestand wird offiziell Co-Trainer.

„Julius hat eine schwere Zeit hinter sich, seine Knie machen ihm das Leben als Fußballspieler nach wie vor nicht leicht. Obwohl es hier am Tivoli nie zu einem Einsatz im Trikot gereicht hat, hat er nicht aufgegeben und stattdessen neben dem Platz sehr viel Feingefühl, Moral und großes Talent bewiesen. Seine Arbeit, die er Tag für Tag gemeinsam mit dem übrigen Trainerteam leistet, ist nicht hoch genug zu bewerten. Daher ist es für uns der nächstlogische Schritt, Julius nun offiziell neben Ilyas zum Co-Trainer zu befördern“, erklärt Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.