Alemannia Aachen holt Zweitligaspieler, Nürnberg wirbt um Schroers

Mit Blick auf die neue Saison war bereits früh klar, dass sich der Kader von Alemannia Aachen verändern würde. Mehrere Leistungsträger, darunter Torschützenkönig Lars Gindorf, standen nur per Leihbasis unter Vertrag der Kaiserstädter. Bislang hielten sich die personellen Veränderungen beim Tabellensiebten der Vorsaison allerdings noch in Grenzen. Das könnte sich nun schrittweise ändern.
Zunächst machten die Aachener die Verpflichtung von Meiko Wäschenbach offiziell. Der 22-Jährige stand in der vergangenen Saison beim Karlsruher SC unter Vertrag und kam dort in der 2. Bundesliga auf elf Einsätze.
"Meiko bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem Profibereich mit. Er ist ein zweikampfstarker Mittelfeldspieler, der mit einer guten Aggressivität und Technik überzeugt. Zudem ist er auf mehreren Positionen im Zentrum einsetzbar“, erklärt Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.
Wäschenbach ist damit bereits der fünfte externe Zugang der Alemannia. Zuvor hatten die Schwarz-Gelben bereits Ken Izekor (Eintracht Braunschweig), Louis Köster (VfL Bochum), Daniel Starodid (Eintracht Frankfurt II) und Torhüter Stefan Bajic (Racing Strasbourg) verpflichtet.
Neben den feststehenden Transfers bestimmen derzeit aber auch zahlreiche Gerüchte die Kaderplanung – und zwar in beide Richtungen. Besonders heiß diskutiert wird ein möglicher Wechsel von Mika Schroers, der in der vergangenen Saison 21 Treffer erzielte.
Azzouzi hatte bereits vor rund einer Woche gegenüber der AZ bestätigt, dass der Verein ein "offizielles Angebot" für den Angreifer abgelehnt habe. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es sich bei dem Interessenten um den 1. FC Nürnberg handeln. Schroers soll seinen Wechselwunsch bereits hinterlegt haben. Allerdings befindet sich Aachen in einer komfortablen Verhandlungsposition: Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2029.
Während die Fans um den Verbleib ihres Torjägers bangen, gibt es gleichzeitig Spekulationen um eine mögliche Rückkehr von Pierre Nadjombe. Der vierfache Nationalspieler Togos war in der vergangenen Saison vom 1. FC Magdeburg an die Alemannia ausgeliehen und kehrte nach Ablauf der Leihe zunächst zu seinem Stammverein zurück.
Für neue Gerüchte sorgte nun sein Instagram-Profil. Dort wurden sämtliche Beiträge mit Bezug zum FCM gelöscht, während mehrere Fotos im Trikot der Alemannia weiterhin online sind. Ob dies tatsächlich ein Hinweis auf eine Rückkehr ist oder, bleibt offen. Klar ist jedoch: Sowohl in der Personalie Schroers als auch bei Nadjombe ist das lezte Wort noch nicht gesprochen.