Alemannia Aachen holt Zweitligaspieler, Nürnberg wirbt um Schroers 3. Liga: Alemannia Aachen treibt die Kaderplanung voran: Mit Meiko Wäschenbach kommt ein Mittelfeldspieler vom Karlsruher SC, während Torjäger Mika Schroers offenbar das Interesse des 1. FC Nürnberg geweckt hat. Auch um Pierre Nadjombe gibt es neue Spekulationen. von Markus Becker · Heute, 14:38 Uhr · 0 Leser

Meiko Wäschenbach wechselt zu Alemannia Aachen – Foto: IMAGO/ Revierfoto

Mit Blick auf die neue Saison war bereits früh klar, dass sich der Kader von Alemannia Aachen verändern würde. Mehrere Leistungsträger, darunter Torschützenkönig Lars Gindorf, standen nur per Leihbasis unter Vertrag der Kaiserstädter. Bislang hielten sich die personellen Veränderungen beim Tabellensiebten der Vorsaison allerdings noch in Grenzen. Das könnte sich nun schrittweise ändern.

Zunächst machten die Aachener die Verpflichtung von Meiko Wäschenbach offiziell. Der 22-Jährige stand in der vergangenen Saison beim Karlsruher SC unter Vertrag und kam dort in der 2. Bundesliga auf elf Einsätze. "Meiko bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem Profibereich mit. Er ist ein zweikampfstarker Mittelfeldspieler, der mit einer guten Aggressivität und Technik überzeugt. Zudem ist er auf mehreren Positionen im Zentrum einsetzbar“, erklärt Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Wäschenbach ist damit bereits der fünfte externe Zugang der Alemannia. Zuvor hatten die Schwarz-Gelben bereits Ken Izekor (Eintracht Braunschweig), Louis Köster (VfL Bochum), Daniel Starodid (Eintracht Frankfurt II) und Torhüter Stefan Bajic (Racing Strasbourg) verpflichtet. Verliert Aachen seinen Top-Torjäger? Neben den feststehenden Transfers bestimmen derzeit aber auch zahlreiche Gerüchte die Kaderplanung – und zwar in beide Richtungen. Besonders heiß diskutiert wird ein möglicher Wechsel von Mika Schroers, der in der vergangenen Saison 21 Treffer erzielte.