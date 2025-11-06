Alemannia Aachen hat neuen Cheftrainer gefunden!

Alemannia Aachen hat die Trainersuche beendet: Der Traditionsverein aus der 3. Liga präsentierte am Donnerstag Mersad Selimbegović als neuen Cheftrainer. Der 43-jährige Bosnier übernimmt mit sofortiger Wirkung und erhält einen Vertrag bis Sommer 2027. Damit reagierte der Klub auf die vakante Position, die nach den beiden Interimsspielen von Ilyas Trenz neu besetzt werden musste – Trenz kehrt wieder in seine Rolle als Co-Trainer zurück.

Selimbegović blickt auf eine lange und vielseitige Karriere im deutschen Profifußball zurück. Der frühere Innenverteidiger war insgesamt 17 Jahre beim SSV Jahn Regensburg tätig – zunächst als Spieler, später in verschiedenen Trainerfunktionen. 2012 begann dort seine Trainerlaufbahn, ehe er 2019 Chefcoach der Profis wurde und die Oberpfälzer drei Jahre in Folge in der 2. Bundesliga hielt. Insgesamt kommt er auf 150 Zweitligaspiele als Cheftrainer.

Nach seinem Abschied aus Regensburg übernahm Selimbegović den F.C. Hansa Rostock in der 2. Liga, bevor er zuletzt beim belgischen Zweitligisten KAS Eupen arbeitete.

Alemannias Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi, lobt in der Vereinsmitteilung die Arbeitsweise des neuen Trainers: „Mersad ist ein sehr ehrgeiziger Cheftrainer, der es versteht, aus einer strukturierten Mannschaft Schritt für Schritt etwas aufzubauen. Von klarem, strukturiertem Fußball bis hin zu spielerisch überzeugenden Auftritten. Insbesondere hat er bei seinen Stationen gezeigt, dass er den gesamten Verein mitnimmt, Spieler individuell weiterentwickelt und ein klares Auge für den Nachwuchs hat. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Alemannia Aachen entschieden hat.“

Selimbegović freut sich auf den Tivoli

Auch Selimbegović selbst blickt der neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Ich habe sofort gespürt, dass auf beiden Seiten die Vorstellung von Spiel- und Arbeitsweise sehr ähnlich sind. Alemannia Aachen ist ein emotionaler Fußballverein, mit dem ich mich selbst identifizieren kann – ich kann es kaum erwarten, die besondere Atmosphäre auf dem Tivoli selbst zu erleben. Jetzt freue ich mich darauf, mit der Mannschaft loszulegen, die Menschen im Verein kennenzulernen und gemeinsam etwas aufzubauen.“

Trenz bleibt Co-Trainer

Bereits am Donnerstag leitete Selimbegović seine erste Trainingseinheit am Tivoli. Unterstützt wird er dabei von Co-Trainer Ilyas Trenz, der nach zwei Siegen als Interimscoach wieder in die zweite Reihe rückt. Zum Trainerteam gehören zudem Mele Mosqueda (Athletik), Ivica Ljubicic (Torwart) und Lars Christopher Manz (Analyse).

Mit der Verpflichtung des erfahrenen Fußballlehrers setzt Alemannia Aachen ein deutliches Signal: Der Traditionsklub will in der 3. Liga nicht nur sportliche Stabilität schaffen, sondern auch langfristig wieder in höhere Tabellenregionen vordringen.