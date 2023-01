Alemannia Aachen gewinnt Jahresauftakt gegen Fortuna Düsseldorf II 1:0 Regionalliga West: Enge Partie vor mehr als 10.000 Zuschauern am Tivoli.

Alemannia Aachen hat am Freitagabend sein erstes Regionalliga-Pflichtspiel des Jahres 2023 erfolgreich gestaltet. Das 1:0 am Tivoli vor mehr als 10.000 Zuschauern war allerdings ein hartes Stück Arbeit, weil die Gäste von Trainer Nico Michaty vor allem in der Schlussphase heftig auf den Ausgleich drängten.

Den Treffer über die Zeit gerettet

Die von Helge Hohl gecoachten Gastgeber legten gleich ordentlich los. Die im 4-3-3-System mit Elsamed Ramaj, Jannis Held und Jannik Mause in der Offensive beginnenden Aachener brachten früh Düsseldorfs Keeper Leon Klußmann in arge Bedrängnis. Ramaj zwang den Keeper früh zu einer Abwehr ins Seitenaus, es folgte ein Fallrückzieher von Tim Korzuschek. Zwingend wurde es aber erst nach einer Viertelstunde. In der 16. Minute parierte Klußmann den Abschluss Mauses noch, eine Minute später war er dann nach einer Ramaj-Hereingabe gegen einen satten Flachschuss machtlos.

Bis zur 30. Minute hatten die Aachener nun ihre wohl beste Phase, verpassten aber den zweiten Treffer. Allmählich kamen dann auch die Gäste ins Spiel, hatten erste zaghafte Chancen. Kevin Brechmann versuchte sich knapp fünf Minuten vor der Pause, wurde aber noch geblockt. Gefährlicher sollte es dann aber nach der Pause werden. In der 53. Minute segelte eine Ecke durch die Aachener Gefahrenzone, ohne dass der Ball einen Abnehmer fand. In der 70. Minute mussten dann Keeper Marcel Johnen in höchster Not gemeinsam mit Kapitän Marco Müller klären. Johnen entwickelte sich im weiteren Verlauf zum Aachener Matchwinner. In der 73. Minute wehrte er einen Schuss von Jona Niemiec ab, fünf Minuten später einen Kopfball von Marcel Mansfeld. Die Krönung war dann eine 3:1-Überzahl der Gäste, die der Schlussmann in der 89. Minute gemeinsam mit Frederic Baum zunichtemachte. So überstanden die Aachener auch die dreiminütige Nachspielzeit noch unbeschadet.