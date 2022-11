Alemannia Aachen eSports und esport-manager.com veranstalten Turnier Am 19. November werden Sportvereine aus Aachen in einem einzigartigen Fußballevent gegeneinander antreten, um den Sieger des ProLeague eFootball Masters - Aachen zu küren.

Eingeladen sind Sport- und Fußballvereine aus der Region, die die Welt des digitalen Mannschaftssports kennenlernen wollen und Lust haben, sich mit den virtuellen Fußballern der Alemannia zu messen. Die Vereine treten in der Sportsimulation FIFA im Pro Clubs Modus gegeneinander an. Dieser Spielmodus bietet sich für das digitale Fußballspielen im Verein gerade deswegen an, weil jeder einzelne virtuelle Avatar durch einen menschlichen Spieler gesteuert werden kann. Somit überträgt sich das charakteristische Element des Elf-gegen-Elf unverändert auf das digitale Pendant des analogen Fußballs. Im Turnier müssen die Mannschaften mit mindestens sieben Spieler:innen antreten, wodurch die Teilnahme erleichtert wird, ohne dass die Facetten des Mannschaftssports verloren gehen.

Insgesamt sollen für Vereine bei diesem Turnier erste Berührungspunkte mit dem virtuellen Sport geschaffen werden. Die Veranstalter Alemannia Aachen eSports und esport-manager.com erkennen hier die Möglichkeit, Sportvereine für diese innovative Form des Sports zu begeistern. „Gaming gehört zur Lebenswelt der jüngeren Generation dazu, wodurch ein sinnstiftender Umgang mit diesem Thema innerhalb von bewährten Vereinsstrukturen sinnvoll erscheint. Der digitale Rahmen ermöglicht die Integration von Menschen mit Handicaps und ein alters- und geschlechtsunabhängiges Zusammenspiel. Für Vereine ergeben sich neue Möglichkeiten in der Bindung von bestehenden und in der Gewinnung von neuen Mitgliedern und zusätzlichen Einnahmequellen", erläutert Patrick Baur von esport-manager.com.