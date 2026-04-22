Alemannia Aachen erhält Drittliga-Lizenz ohne Auflagen

Der sportliche Höhepunkt der Woche steht am Freitagabend bevor. Im Flutlichtduell empfängt die Alemannia im ausverkauften Tivoli den MSV Duisburg zum Traditionsduell unter Flutlicht. Es ist das Aufeinandertreffen der beiden formstärksten Mannschaften der Liga, in dem es besonders für den Gast aus dem Ruhrgebiet noch um viel geht. Die Zebras sind bis auf einen Punkt an den direkten Aufstiegsplatz in die 2. Bundesliga herangerückt und machen sich demnach noch berechtigte Hoffnung auf den direkten Durchmarsch. Nach verpatzter Hinrunde hat sich Aachen frühzeitig selbst aus dem Rennen genommen, in der Rückrunde dann aber eine furiose Aufholjagd hingelegt. Nun kommt das Saisonende für die Alemannia wohl ein wenig zu früh.

Abseits des Platzes gab es derweil erfreuliche Nachrichten aus Frankfurt. Die Lizenz für die kommende Spielzeit in der 3. Liga wurde ohne Bedingungen erteilt. Lediglich die üblichen Auflagen, die für alle Drittligisten gelten, sind Teil der Vergabe. Nach der sportlichen Qualifikation war dies der zweite Baustein, um ein weiters Jahr in der dritthöchsten deutschen Spielklasse vertreten sein zu dürfen.

"Die erneute Zulassung ohne Bedingungen unterstreicht, dass wir bei der Alemannia wirtschaftlich wie technisch-organisatorisch nachhaltig professionell arbeiten. Auf dieser Basis treiben wir die wirtschaftlichen und sportlichen Planungen für die kommende Spielzeit weiter gezielt voran. Unser großer Dank gilt den beteiligten Mitarbeitenden der Geschäftsstelle sowie unseren am Zulassungsverfahren beteiligten Partnern“, sagt sich Alemannias kaufmännischer Geschäftsführer, Dirk Kall, in den Vereinsmedien.