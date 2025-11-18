Alemannia Aachen bleibt vorne - Eilendorf gibt rote Laterne ab

Der zehnte Spieltag der U17-Mittelrheinliga brachte erneut reichlich Bewegung mit sich – allerdings vor allem hinter der Spitze. Denn dort bleibt alles beim Alten: Alemannia Aachen verteidigt die Tabellenführung souverän. Dahinter liefern sich Hennef, Bonn und Fortuna weiterhin ein enges Rennen. Im Tabellenkeller dagegen geht es drunter und drüber: Eilendorf sammelt wichtige Punkte, Lindenthal rutscht ans Ende, Bergisch Gladbach steckt fest, Rheinsüd atmet nach langer Durststrecke spürbar auf.

Im Kellerduell zwischen Borussia Lindenthal-Hohenlind und dem SV Eilendorf setzten sich die Gäste knapp mit 1:0 durch — Madila erzielte das einzige Tor und verschaffte Eilendorf etwas Luft. Lindenthal rutscht auf den letzten Platz ab. Hohenlind-Coach Daniel Huth zeigte sich enttäuscht: „Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend. Wir waren auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft, ziehen das Spiel aber auch nicht entschlossen genug auf unsere Seite.“

Fortuna Köln stellte eindrucksvoll unter Beweis, warum die Südstädter zu den stärkeren Teams zählen: Im Duell mit Deutz 05 fuhr Fortuna einen klaren 4:0-Erfolg ein – Tore durch Haijdari, Schneider, Garip und Werner. Deutz-Trainer Omid Akhavan fasste die Partie so zusammen: „Wir hatten im Spiel einige gute Möglichkeiten, die wir leider nicht verwerten konnten. Fortuna hat an diesem Tag dagegen ihr Potenzial komplett abgerufen – gefühlt wurde jeder Schuss zu einem Tor. Bei uns wollte der Ball einfach nicht rein. Insgesamt ein bitterer Ausgang, weil wir phasenweise gut im Spiel waren, aber uns nicht belohnt haben.“

Der Bonner SC gewann ein wechselhaftes Spiel gegen den VfL Vichttal mit 4:2 und festigt damit Platz drei. Töre, Longonga, Forster und Mohamed trafen für Bonn; Rychlik und Grigoriou konnten für Vichttal netzen. Vichttal-Trainer Fatos Popova hob trotz der Niederlage die Moral der Seinen hervor: „Trotz der Niederlage haben wir ein starkes Spiel gezeigt. Nach ausgeglichenen Phasen und zwei Ausgleichstreffern mussten wir in der Schlussphase das 2:3 und 2:4 hinnehmen. Die Mannschaft hat bis zum Ende alles investiert und befindet sich mental wie physisch in guter Verfassung.“

Rheinsüd feierte gegen Bergisch Gladbach einen wichtigen 2:1-Sieg und klettert damit weg von den Abstiegsrängen. Nach einem Rückstand drehten Westphal und Sassenscheid (per Foulelfmeter) die Partie. Trainer Glenn Adriano war erleichtert und optimistisch:

„Wir sind überglücklich über die drei Punkte, uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass sich die Jungs endlich belohnt haben für ihren Aufwand. Wir sind nach dem Rückstand wieder zurückgekommen und haben das Spiel, ich sage auch letztendlich, verdient für den Aufwand, den wir betrieben haben. Meine Jungs haben nach dem Rückstand nicht aufgegeben, sind weiter mutig nach vorne gegangen und haben quasi das Glück dann auch erzwungen. Das, was wir in den letzten Wochen nicht hatten an Match-Glück, ist dann dieses Mal bei uns gewesen und wir hoffen, dass wir das Match-Glück dementsprechend auch bei der Fortuna am Samstag dann mitnehmen können. Wir sind vorbereitet und freuen uns auf ein Kölner Südderby.“

Der 1. FC Düren setzte mit einem 1:0-Erfolg gegen den FV Wiehl ein wichtiges Zeichen. Uzun traf früh, später musste Düren nach einem Platzverweis lange in Unterzahl agieren. Trainer Nihad Dzaferovic lobte sein Team:

„Wir haben das Spiel klar kontrolliert, viele Chancen herausgespielt und uns den Sieg absolut verdient. Besonders beeindruckt hat mich, wie geschlossen die Mannschaft nach dem Platzverweis aufgetreten ist. Dieses Wir-Gefühl macht uns derzeit sehr stark.“

West gegen Hennef bot Drama: SC West lag zwischenzeitlich vorn und hatte zudem noch Aluminiumtreffer, doch Hennef drehte das Spiel und gewann 3:2 durch zwei späte Treffer von Ünal. Phil Mersch, Coach vom SC West Köln, analysierte die Partie und die bittere Schlussphase ausführlich:

„Es war für uns das erwartet schwere Spiel. Uns ist es gelungen, das Spiel über weite Phasen ausgeglichen zu gestalten. Auch wenn Hennef mehr Ballbesitz hatte, sind wir mit Ball mutig aufgetreten und konnten uns einige Torchancen erspielen. Wenn du bis sechs Minuten vor Schluss nach einem 0:1-Rückstand führst, zweimal Aluminium triffst und dann doch verlierst, kann man schon von einer bitteren Niederlage sprechen. Wir müssen lernen, in den entscheidenden Situationen cleverer zu agieren, um uns nicht ständig selbst um den Lohn unserer Arbeit zu bringen.“

Alemannia Aachen setzte mit einem klaren 3:0-Auswärtserfolg beim FC Wegberg-Beeck ein kräftiges Ausrufezeichen und bleibt an der Tabellenspitze. Trainer Dennis Jerusalem zog Bilanz: „Gegen einen sympathischen und stets fairen Gegner haben wir ein gutes Spiel gemacht. Mit und gegen den Ball wieder einen Schritt nach vorne, einzig vom Ergebnis das Spiel zu lange offen gehalten. Jetzt schauen wir, wie das Spiel gegen Bonn wird – leider mit etwas organisatorischen Problemen, weil zuvor die Profis zu Hause spielen.“