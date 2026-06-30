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Alemannia 08 Müllheim setzt auf Kontinuität und eigene Talente
Alemannia 08 Müllheim setzt auf Kontinuität und eigene Talente
Mit Abdul Kadir Memis kehrt dabei ein bekanntes Gesicht zurück ins Eichwaldstadion. Nach einem Jahr beim SC Baris trägt er künftig wieder das Trikot der Alemannia und bringt neben seiner Erfahrung auch seine Verbundenheit zum Verein mit.
Besonders erfreulich ist zudem die Integration von fünf Nachwuchsspielern aus der eigenen Jugend in den Aktivbereich. Mit Jannik Szelwies , Julius Schirmer, Gerrit Reisch, Luc Fuchs und Luis Baier rücken gleich mehrere Eigengewächse in den Herrenbereich auf. Die jungen Spieler haben in den vergangenen Jahren ihr Potenzial, ihren Einsatzwillen und ihre Motivation eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sollen nun Schritt für Schritt an die Aktiven und die Erste Mannschaft herangeführt werden. Fast alle der Nachwuchsspieler wurden diese Saison bereits in den Aktiv Mannschaften eingesetzt und konnten erste Ehrfahrungen sammeln.
Die Alemannia 08 Müllheim verfolgt damit weiterhin ihre nachhaltige Vereinsphilosophie: Junge Spieler aus den eigenen Reihen fördern, entwickeln und langfristig an den Verein zu binden. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die Mischung aus erfahrenen Spielern und ambitionierten Nachwuchskräften eine wichtige Grundlage für die sportliche Zukunft des Vereins bildet.