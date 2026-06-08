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Alem. Zähringen stellt auch kommende Saison drei Frauenteam
Dass der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen auf den Oberliga-Aufstieg bei seinen Fußballerinnen verzichtet, hat keine Auswirkungen auf die Anzahl der Mannschaften für die kommende Saison.
"Es war keine einfache Entscheidung, aber wir haben uns für einen Verbleib in der Verbandsliga entschieden", kommentierte Laurent Schorsch, sportlicher Leiter der Frauenmannschaften des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen den Verzicht auf den Oberligaaufstieg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.