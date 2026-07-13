Aleksandre Labadze verstärkt den FSV Ebringen

Von links nach rechts Trainer Dislo Kobi, Aleksandre Labadze, Trainer Carlos Mendoza

Mit Aleksandre Labadze begrüßen wir eine echte Offensivverstärkung beim FSV Ebringen. Er wechselt vom SV Blau-Weiß Wiehre Freiburg zu uns und wird unsere Offensive in der kommenden Saison bereichern.

Doch Aleksandre kommt nicht nur als Spieler zu uns: Er wird außerdem unser Team als Fitnesstrainer unterstützen und seine Erfahrung auch abseits des Platzes einbringen.

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit, heißen Aleksandre herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison sowie viele Tore im Trikot des FSV Ebringen!