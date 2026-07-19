Aleksandr Karapetyan: Wieder dort, wo alles begann

Mit 38 zurück an alter Wirkungsstätte am Kleinfelchen: Meso-Nassaus Aleksandr Karapetyan. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

Max Kruse und Martin Harnik beim TuS Dassendorf, Nils Petersen beim SF Oberried II oder ab dieser Saison Niklas Süle beim SV Tiefenbach – die Liste, der Fußballer, die nach ihrer Profikarriere in unteren Klassen noch die Vorzüge des Amateurfußballs genießen wollen, wird in den letzten Jahren länger und länger. Und auch der Fußballkreis Wiesbaden hat, seit in der vergangenen Saison Meso-Nassau den Wechsel von Stürmer Aleksandr Karapetyan verkündete, seinen eigenen Ex-Profi.

Während die Genannten sich jahrelang in der Bundesliga tummelten, weist Karapetyan dabei eine außergewöhnlichere Vita vor. Die fußballerische Laufbahn des 38-Jährigen beginnt dort, wo sie in ein paar Jahren auch enden soll: Auf dem Sportplatz am Kleinfeldchen. In der Jugend von Grün-Weiß Wiesbaden spielt der kleine Karapetyan früh groß auf. Nach einer starken Regionalliga-Saison 2012/13 in Homburg macht der 16-fache luxemburgische Meister F91 Düdelingen ihn zum Profi. Dort wird der Deutsch-Armenier zum Nationalspieler. In Luxemburg kommt Karapetyan auch zum ersten Mal im Europapokal zum Einsatz. In der Europa League Qualifikation 2017 haut er in der ersten Runde mit dem FC Progres Niederkorn die Glasgow Rangers aus dem Wettbewerb.

Sein absolutes Karriere-Highlight sollte aber 2019 auf ihn warten: In der EM-Quali trifft er mit Armenien auf Italien und darf gegen keinen geringeren als Leonardo Bonucci als direkten Gegenspieler von Anfang an ran. Besagte Defensiv-Ikone kommt dabei nach knapp zehn Minuten nicht in den Zweikampf gegen den Meso-Angreifer, der entschlossen gegen Gianluigi Donnarumma ins linke untere Eck abschließt und zum 1:0 für Armenien trifft. Ob bewusste Revanche oder nicht - Bonucci lässt das Tor nicht als letztes Wörtchen im direkten Duell mit Karapetyan gelten. Kurz vor der Pause gehen die beiden auf Höhe der Mittellinie ins Kopfballduell. Karapetyans Arm ist dabei weit draußen, trifft Bonucci aber keinesfalls gelbwürdig. Der Kapitän der Squadra Azzurra hält sich allerdings sofort das Gesicht. Schiedsrichter Daniel Siebert fällt darauf rein und schickt Karapetyan mit Gelb-Rot vom Feld. Der behält den Tag trotzdem in bester Erinnerung: "Von so etwas träumst du als Kind. Gegen solche Spieler zu spielen, ist eine große Ehre. In diesem Spiel habe ich gemerkt: Die letzten Prozente holen Spieler wie Bonucci aus ihrem Stellungsspiel."

Rockstar-Leben in Armenien

Spätestens seit diesem Spiel hat Karapetyan in Armenien einen Namen. Bei seinen Vereinsstationen dort, darf er ins "Rockstar-Leben" eintauchen, wie er sagt: "Mein Bart hat mir dabei sehr geholfen, ich bin immer aufgefallen. Ich habe glaube ich, in denen Jahren, in denen ich dort gespielt habe, in keinem Restaurant eine Rechnung bezahlt. Die Besitzer haben mich immer eingeladen." Mit dem Erfolg taucht Karapetyan auch tiefer ins Fußballgeschäft ein, das er spätestens kennenlernt, als sein Berater ihn für den in Dortmund aufstrebenden Robert Lewandowski fallen lässt. "Wer will es ihm verübeln, hat er richtig gemacht", lacht er, getreu dem Motto: Don´t hate the player, hate the game. Diesen Maßstab muss man auch für Karapetyans übrige Karriere in Russland und Armenien anlegen, bleibt dabei doch wenig Raum für Fußballromantik.

"15.000 bis 20.000 Euro hat jeder im Monat bekommen"

Beim FK Sochi wartet ein Angebot des Farmteams vom FC Zenit St. Petersburg, der wiederum als Lieblingsverein von Wladimir Putin bekannt ist und maßgeblich vom russischen Staatskonzern "Gazprom" finanziert wird - aber eben auch der erste richtig dicke Vertrag. "15.000 bis 20.000 Euro monatlich hat eigentlich jeder bekommen, das ging teilweise bis 300.000 Euro bei einigen", berichtet er offen. Nach einer Zwischenstation beim FK Tambov, mittlerweile nach zwischenzeitlich 500 Millionen Rubel Gehaltsschulden aufgelöst, ging es zum FC Ararat-Armenia, 2017 gegründet vom Milliardär Samwel Karapetjan. Der Besitzer der Tashir Group, einem der größten Industrie- und Bauunternehmen Russlands, führt den prorussischen Parteiblock "Starkes Armenien", der bei den Wahlen im Juni stärkste oppositionelle Kraft wurde. "Ich kenne ihn gut, wollte aber einfach Fußball spielen", so der A-Liga-Top-Torschütze. Auch der FC Noah, Aushängeschild der "Noah Football Group", dürfte wenige Fußballromantiker begeistern. Beim SC Meso-Nassau ist er nun aber wieder an Alterwirkungsstätte.

„Familie Doganay und Familie Bozan haben mich unterstützt, in Wiesbaden wieder Fuß zu fassen. Außerdem kann ich hier mit meinen Jugendfreunden kicken“, fühlt sich der Stürmer Meso wohl und hofft in der Kreisoberliga verletzungsfrei zu bleiben.