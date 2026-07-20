Aleksandar Paurević 2026/27

Aleksandar Paurević geht auch in der kommenden Saison für den TSV Weilimdorf an den Start.
Der 19-Jährige verlängert an der Giebelstraße.
Sein erstes Spiel im TSV-Trikot machte Aleks im Dezember 2024 in der Futsal-Verbandsliga. Nach mehreren Einsätzen für den TSV Weilimdorf II folgte im Januar 2026 der Wechsel in den Bundesliga-Kader der Weilimdorfer, mit dem er im Mai seine erste deutsche Meisterschaft holte.
„Ich bin dankbar für die Reise bisher und das Vertrauen. Ich freue mich riesig, weiter Teil dieser Mannschaft zu sein, die sowohl auf als auch neben dem Platz außergewöhnlich ist. Ich kann es kaum erwarten, in die neue Saison zu starten, und werde alles für die Jungs geben", so Aleksandar Paurević.
„Wir kannten Aleks schon, als er im Januar den Schritt in unseren Bundesliga-Kader machte. Wir wussten also, dass wir menschlich einen super Spieler bekommen, der auch sportlich das Zeug hat, in Zukunft auf sich aufmerksam zu machen. Wir haben uns sehr gefreut, dass er den Weg mit uns eingeschlagen hat, und hoffen, dass wir ihn noch lange gemeinsam gehen werden", heißt es von Vereinsseite.