Aleksandar Paurević 2026/27 von Presseteam TSV Weilimdorf · Heute, 12:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sören Herl for TSV Weilim

Aleksandar Paurević geht auch in der kommenden Saison für den TSV Weilimdorf an den Start. Der 19-Jährige verlängert an der Giebelstraße.

Sein erstes Spiel im TSV-Trikot machte Aleks im Dezember 2024 in der Futsal-Verbandsliga. Nach mehreren Einsätzen für den TSV Weilimdorf II folgte im Januar 2026 der Wechsel in den Bundesliga-Kader der Weilimdorfer, mit dem er im Mai seine erste deutsche Meisterschaft holte. „Ich bin dankbar für die Reise bisher und das Vertrauen. Ich freue mich riesig, weiter Teil dieser Mannschaft zu sein, die sowohl auf als auch neben dem Platz außergewöhnlich ist. Ich kann es kaum erwarten, in die neue Saison zu starten, und werde alles für die Jungs geben", so Aleksandar Paurević.