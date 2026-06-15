Aleksandar Kahvic verlässt den SSV Ulm 1846 Fußball Aleksandar Kahvic verlässt den Absteiger aus der 3. Liga und wechselt zum FC Košice von Matthias Kloos · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Scharer

Aleksandar Kahvic verlässt den SSV Ulm 1846 Fußball nach zwei Jahren. Der 22 Jahre alte Stürmer wechselt ablösefrei zum FC Košice in die Niké Liga (1. Liga Slowenien). Damit endet ein Kapitel, das für beide Seiten sportlich nicht den Verlauf nahm, den man sich bei der Verpflichtung des Angreifers erhofft haben dürfte. Kahvic war zu Beginn der Saison 2024/2025 für 1,5 Millionen Euro vom OFK Beograd zu den Spatzen gekommen.

Der neue Verein FC Košice verkündete folgendes über Instagram: „Unsere erste Sommerverstärkung ist der Stürmer aus Bosnien und Herzegowina Aleksandar Kahvic!“ In Ulm blieb der Durchbruch aus

Beim SSV Ulm 1846 Fußball gelang es Kahvic nicht, sich dauerhaft in den Vordergrund zu spielen. In der Saison 2024/2025 kam er in der 2. Bundesliga zehnmal zum Einsatz. Sämtliche dieser Einsätze absolvierte er als Einwechselspieler, ein Spiel von Beginn an bestritt er nicht. Auch zu Beginn der Saison 2025/2026 änderte sich daran wenig. Im August wurde Kahvic in der 3. Liga in drei Partien eingewechselt. Anfang September folgte die Leihe zum slowenischen Erstligisten NK Domzale. Dort sollte der Stürmer Spielpraxis sammeln. Diese Leihe endete jedoch vorzeitig: Nach der Winterpause kehrte Kahvic aufgrund finanzieller Probleme von Domzale wieder nach Ulm zurück.