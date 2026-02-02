Aleksandar Kahvic kehrt zurück, Hoffnungsträger für Ulms Abstiegskampf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SSV Ulm 1846 Fußball erhält in einer sportlich wie emotional heiklen Phase Verstärkung aus unerwarteter Richtung. Aleksandar Kahvic kehrt zurück an die Donau, weil sein bisheriger Klub NK Domzale den Spielbetrieb einstellen musste. Für die Spatzen, tief im Tabellenkeller der 3. Liga, ist die Rückkehr des 22-Jährigen mehr als nur ein formaler Akt – sie ist ein Hoffnungsschimmer.

Ein Comeback mit besonderem Hintergrund Aleksandar Kahvic wird ab dem heutigen Dienstag wieder Teil des SSV Ulm 1846 Fußball sein und zur Mannschaft stoßen. Möglich wird die Rückkehr, weil sich sein slowenischer Klub NK Domzale nach finanziellen Problemen aus dem Spielbetrieb zurückziehen musste. Für Kahvic bedeutet das ein abruptes Ende seines Auslandsabenteuers – und zugleich die Rückkehr zu einem Verein, den er bereits kennt.

Der erste Ulmer Abschnitt

Im Sommer 2024 war Kahvic vom OFK Belgrad nach Ulm gewechselt. In seiner ersten Phase bei den Spatzen absolvierte der Stürmer 15 Spiele und erzielte dabei einen Treffer. Es war eine Zeit des Ankommens in einer körperlich intensiven Liga, in der Ulm früh um Stabilität und Punkte kämpfen musste.

Station Slowenien

Dann schloss sich der 22-Jährige dem slowenischen Erstligisten NK Domzale an. Dort stand Kahvic in elf Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte zwei Tore. Die Monate in Slowenien verschafften ihm Spielpraxis – ehe äußere Umstände den sportlichen Rhythmus jäh unterbrachen.

Klare Worte der Vereinsführung

SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz ordnet die Rückkehr nüchtern, aber mit Zuversicht ein „Nach den Entwicklungen bei NK Domzale war es die logische Konsequenz, dass Aleks wieder zurück nach Ulm kommt. Wir freuen uns auf ihn und hoffen, dass ihm die Spielpraxis in den letzten Monaten gutgetan hat.“ Es sind Worte, die die Hoffnung transportieren, dass Kahvic sofort helfen kann.

Ulm tief im Tabellenkeller

Die sportliche Lage der Spatzen ist ernst. Nach 22 Spieltagen steht der SSV Ulm 1846 Fußball mit 22 Punkten auf Rang 18 der Tabelle. Sieben Siege, ein Unentschieden und 14 Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 30:45 verdeutlichen den bisherigen Verlauf einer schwierigen Saison. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist vorhanden, aber nicht uneinholbar.

Ein Lebenszeichen gegen Duisburg

Gestern sendete Ulm ein wichtiges Signal. Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den MSV Duisburg gelang ein Erfolg gegen einen Aufstiegskandidaten. Der Sieg war nicht nur statistisch wertvoll, sondern auch emotional – ein Beweis, dass die Mannschaft im Abstiegskampf noch lebt.

Der Blick nach vorne

Das nächste Spiel wartet bereits: Am Freitag, 06.02.2026, tritt der SSV Ulm 1846 Fußball um 19 Uhr beim SV Waldhof Mannheim an. In dieser Phase der Saison zählt jeder Punkt, jede Aktion, jedes Tor. Die Rückkehr von Aleksandar Kahvic fällt genau in diesen Moment – und gibt den Spatzen zusätzliche Optionen und neue Hoffnung in einem Kampf, der längst mehr ist als nur Tabellenrechnen.