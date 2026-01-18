Aldersbacher-Cup: YB Balkan setzen vor 500 Fans Ausrufezeichen

Am Samstag-Abend kassierten die Young Boys Balkan in der Futsal-Bundesliga in einer spektakulären Partie gegen den SSV Jahn Regensburg eine bittere 4:5-Niederlage. Tags darauf schickte Chefanweiser Almedin Ljutic zwar bei weitem nicht seine stärkste Formation nach Eggenfelden, dennoch durften sich die Futsal-Spezialisten über den Turniersieg beim Aldersbacher-Cup des Landesligisten freuen. Vor der tollen Kulisse von 500 Zuschauern besiegten die Balkan-Kicker den oberbayerischen Bezirksligsten TSV Ampfing in einem spannenden Finale hauchdünn mit 1:0. Den goldenen Treffer markierte Marko Stjepanovic. Im Spiel um den dritten Platz behielt der entthronte Titelverteidiger SSV Eggenfelden gegen den gut disponierten Kreisligisten TSV Gangkofen mit 3:2 die Oberhand.
Ausgezeichnet wurden neben dem Teams auch drei überragende Einzelspieler. Ex-Regionalligakicker Maximilian Manghofer vom TSV Ampfing wurde von den Teilnehmern zum besten Spielern gewählt. Die Auszeichnung für den besten Torhüter erhielt Patrick Alramseder vom SSV Eggenfelden. Die Torjägerkanone holte sich Michael Koppermüller vom TSV Gangkofen, der die Kugel viermal in den Kasten beförderte. "Es war ein geiles Turnier. Der Zuschauerzuspruch war top und entsprechend gut war die Stimmung. Glückwunsch an die Young Boys Balkan, die es sehr clever und gut gespielt haben", bilanzierte Eggenfeldens Sportlicher Leiter Johannes Stinglhammer.
Young Boys Balkan - DJK SV Adlkofen 5:3 (Amel Sogoli/2, Dario Stanic, Marko Stjepanovic, Omer Karelic - Lukas Griebentrog, Christoph Konietzny/2)
TuS 1860 Pfarrkirchen - TSV Gangkofen 2:5 (Julian Huber, Phillipp Dirnaichner - Michael Koppermüller/3, Tobias Huber, Patrick Golobic)
FC Leibersdorf - TSV Ampfing 1:3 (Mohammad Mohammadi - Irfan Selimovic, Maximilian Manghofer, Kevin Kuffel)
Halbfinale
SSV Eggenfelden - Young Boys Balkan 4:5 (1:1) nach Neunmeterschießen (Luca Hübner - Amel Sogoli)
TSV Gangkofen - TSV Ampfing 1:5 (Julian Dietrich - Irfan Selimovic, Maximilian Manghofer/2, Oguzhan Kök, Lukas Bradl)
Spiel um Platz 3
SSV Eggenfelden - TSV Gangkofen 3:2
Luca Hübner, David Miladinovic/2, - Michael Köppermüller, Matthias Langner)
Finale
Young Boy Balkan - TSV Ampfing 1:0 (Marko Stjepanovic)