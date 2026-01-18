Die Young Boys Balkan holten sich den Turniersieg beim Aldersbacher-Cup – Foto: Verein

Aldersbacher-Cup: YB Balkan setzen vor 500 Fans Ausrufezeichen Die Futsal-Bundesligatruppe kann auch "traditionellen" Hallenfußball und gewinnt den Bandenkick des SSV Eggenfelden

Am Samstag-Abend kassierten die Young Boys Balkan in der Futsal-Bundesliga in einer spektakulären Partie gegen den SSV Jahn Regensburg eine bittere 4:5-Niederlage. Tags darauf schickte Chefanweiser Almedin Ljutic zwar bei weitem nicht seine stärkste Formation nach Eggenfelden, dennoch durften sich die Futsal-Spezialisten über den Turniersieg beim Aldersbacher-Cup des Landesligisten freuen. Vor der tollen Kulisse von 500 Zuschauern besiegten die Balkan-Kicker den oberbayerischen Bezirksligsten TSV Ampfing in einem spannenden Finale hauchdünn mit 1:0. Den goldenen Treffer markierte Marko Stjepanovic. Im Spiel um den dritten Platz behielt der entthronte Titelverteidiger SSV Eggenfelden gegen den gut disponierten Kreisligisten TSV Gangkofen mit 3:2 die Oberhand.

Ausgezeichnet wurden neben dem Teams auch drei überragende Einzelspieler. Ex-Regionalligakicker Maximilian Manghofer vom TSV Ampfing wurde von den Teilnehmern zum besten Spielern gewählt. Die Auszeichnung für den besten Torhüter erhielt Patrick Alramseder vom SSV Eggenfelden. Die Torjägerkanone holte sich Michael Koppermüller vom TSV Gangkofen, der die Kugel viermal in den Kasten beförderte. "Es war ein geiles Turnier. Der Zuschauerzuspruch war top und entsprechend gut war die Stimmung. Glückwunsch an die Young Boys Balkan, die es sehr clever und gut gespielt haben", bilanzierte Eggenfeldens Sportlicher Leiter Johannes Stinglhammer.







Die überragenden Einzelspieler: Maximilian Manghofer (zweiter von links), Patrick Alramseder (dritter von links) und Michael Koppermüller (dritter von rechts) – Foto: Verein







