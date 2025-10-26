Aldersbach siegt im FCA-Derby

Zum zweiten Rückrundenspieltag empfing der FC Aunkirchen seine Nachbarn aus Aldersbach. Der heimische FCA startete dabei gleich druckvoll in die Partie und konnte in der Anfangsminute bereits die erste Torannäherung verzeichnen. Danach verflachte die Partie etwas und der Großteil des Geschehens spielte sich im Mittelfeld ab. Mitte der ersten Hälfte wurde dann aber auch der Gast mutiger und konnte einige Hochkaräter verzeichnen. Erst setzte Marius Schefcsik eine Hereingabe von Winnerl an die Latte und bei den Ecken der Aldersbacher brannte es im Heim-Sechzehner immer lichterloh. In dieser Phase konnte Aunkirchen dann aber mehr oder weniger aus dem nichts die Führung erzielen: Behr steckte auf Außen für Geiger durch, welcher den in der Mitte einlaufenden Heidt mustergültig bediente. Letzterer musste den Ball dann nur noch über die Linie drücken. Danach fand auch die Heimmannschaft wieder besser ins Spiel und hätte vor dem Halbzeitpfiff durch Behr und Salatmeier den Spielstand sogar noch erhöhen können.

Aus der Pause kamen allerdings die Gäste besser und so gelang Florian Hubner in Minute 51 der Ausgleich. Aunkirchen konnte den Ball nach einer Ecke nur unzureichend klären, Kölbl durfte danach unbedrängt Flanken und in der Mitte rutschte Kitzlinger noch aus und servierte so unglücklich perfekt für den einlaufenden Gäste-Verteidiger. Im Anschluss war es dann auch weiterhin Aldersbach, das mehr vom Spiel hatte. Zunächst konnte TW Seiler im Aunkirchener Tor einen abgefälschten Dachl-Freistoß gerade noch zur Ecke abwehren, ehe sich der Gast selbst dezimierte: Lukas Kardinal sah für ein übermotiviertes Einsteigen gegen Dobler die gelb-rote Karte. Aunkirchen konnte daraus allerdings nicht wirklich Kapital schlagen, da oft der letzte Pass nicht ankam. So kam es dann, wie es kommen musste und Thomas Wagner erzielte unter gütiger Mithilfe von Heim-TW Seiler den viel umjubelten 2:1-Führungstreffer für Aldersbach. Danach war die Partie wieder von vielen Fouls und Nickligkeiten geprägt, wie auch der bisherige Spielverlauf. Schiedsrichter Simon Engl fand dabei zu keinem Zeitpunkt eine klare Linie und seine Entscheidungen führte auf beiden Seiten immer wieder zu großem Unverständnis. Ein letztes richtiges Aufbäumen von Aunkirchen, um die Niederlage doch noch abzuwenden, bleib dann ebenfalls aus und mit dem Schlusspfiff holte sich auch Dobler nach mehreren Fouls noch Gelb-Rot ab.