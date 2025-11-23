Beim FC Aldekerk ist etwas richtig zusammengewachsen. – Foto: Susanne Schmidt

Aldekerk ist wieder ein Fußballdorf Trainer Marc Kersjes eilt mit seinem Team in der Kreisliga A Kleve/Geldern von Erfolg zu Erfolg. Davon ist nicht nur FCA-Urgestein Heinz Hegmans begeistert.

Heinz Hegmans, Urgestein des A-Ligisten FC Aldekerk, war eine gefühlte Ewigkeit als Obmann im Einsatz. Erst im vergangenen Jahr war Schluss mit dem unermüdlichen Engagement, wobei er das Geschehen in der Landwehr-Arena weiterhin intensiv verfolgt.

„Es wurde Zeit, die Verantwortung in jüngere Hände zu legen. In Florian Willemsen haben wir einen jungen und motivierten Nachfolger gefunden“, so Hegmans, der einst als Jugendspieler zu „seinem“ FCA kam und sein Herz an den Verein verlor. Aktuell bereiten ihm die Kicker im blauen Dress sehr viel Freude. „Da wächst eine richtig gute Mannschaft heran“ , sagt Hegmans, der nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Sommer 2023 Trainer Marc Kersjes davon überzeugen konnte, den Neuaufbau in Angriff zu nehmen. „Marc kann hervorragend mit jungen Spielern umgehen und findet auch immer die richtige Ansprache“, so Hegmans. Unter der Regie des mittlerweile 46-Jährigen, der gelegentlich immer noch auf dem Platz steht und die Abwehr dirigiert, hat sich der FC Aldekerk in den vergangenen beiden Jahren nach dem Abstieg wieder stabilisiert. In der laufenden Saison belegt die Mannschaft nach 14 Spieltagen Platz zwei, bei gerade einmal zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Siegfried Materborn.

Das direkte Aufeinandertreffen gab es bereits am fünften Spieltag. Damals gewann Materborn am Ende mit 1:0, nachdem die Gäste aus Aldekerk in der ersten Halbzeit gute Chancen nicht genutzt hatten. „Es hat uns in den ersten Partien ein wenig verfolgt, dass wir in der Offensive nicht konsequent genug waren“, sagt Kersjes. "Einfach unser Ding durchziehen"