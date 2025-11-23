Aldekerk ist wieder ein Fußballdorf

Heinz Hegmans, Urgestein des A-Ligisten FC Aldekerk, war eine gefühlte Ewigkeit als Obmann im Einsatz. Erst im vergangenen Jahr war Schluss mit dem unermüdlichen Engagement, wobei er das Geschehen in der Landwehr-Arena weiterhin intensiv verfolgt.
„Es wurde Zeit, die Verantwortung in jüngere Hände zu legen. In Florian Willemsen haben wir einen jungen und motivierten Nachfolger gefunden“, so Hegmans, der einst als Jugendspieler zu „seinem“ FCA kam und sein Herz an den Verein verlor. Aktuell bereiten ihm die Kicker im blauen Dress sehr viel Freude. „Da wächst eine richtig gute Mannschaft heran“ , sagt Hegmans, der nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Sommer 2023 Trainer Marc Kersjes davon überzeugen konnte, den Neuaufbau in Angriff zu nehmen.
„Marc kann hervorragend mit jungen Spielern umgehen und findet auch immer die richtige Ansprache“, so Hegmans. Unter der Regie des mittlerweile 46-Jährigen, der gelegentlich immer noch auf dem Platz steht und die Abwehr dirigiert, hat sich der FC Aldekerk in den vergangenen beiden Jahren nach dem Abstieg wieder stabilisiert. In der laufenden Saison belegt die Mannschaft nach 14 Spieltagen Platz zwei, bei gerade einmal zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Siegfried Materborn.
Das direkte Aufeinandertreffen gab es bereits am fünften Spieltag. Damals gewann Materborn am Ende mit 1:0, nachdem die Gäste aus Aldekerk in der ersten Halbzeit gute Chancen nicht genutzt hatten. „Es hat uns in den ersten Partien ein wenig verfolgt, dass wir in der Offensive nicht konsequent genug waren“, sagt Kersjes.
Dafür gleicht die Aldekerker Abwehr einem Bollwerk, das die Gegner in 14 Anläufen erst acht Mal überwinden konnten. „Das ist ein Lernprozess über einen längeren Zeitraum gewesen. Das hat auch etwas mit der Einsicht zu tun, dass alle Spieler gegen den Ball arbeiten müssen“, so der Trainer. Trotz der aktuellen Erfolgsserie hält Kersjes den Ball auf gewohnt ruhige und sachliche Weise flach. Der FC Aldekerk hat die „Von-Spiel-zu-Spiel“-Denkweise offensichtlich verinnerlicht. „Wir müssen einfach unser Ding durchziehen. Und voll konzentriert in jedes einzelne Spiel gehen“, sagt der Trainer.
Mit den Themen Meisterschaft und möglicher Bezirksliga-Rückkehr beschäftigt man sich allerdings rund um die Landwehr-Arena (noch) nicht. „Wir haben noch nicht einmal die Hinserie komplett absolviert, da verbieten sich solche Gedanken von selbst“, mahnt Kersjes. Auf der anderen Seite ist die junge Mannschaft ehrgeizig genug, um ihre Erfolgsserie möglichst lange fortsetzen zu wollen. Spätestens im Frühjahr wird sich zeigen, ob die Bezirksliga nicht doch plötzlich auf der Agenda auftaucht.
Urgestein Heinz Hegmans hätte nichts dagegen: „Im Moment kommen die Menschen wieder gerne zu unserem Sportplatz. Und das ist für den ganzen Verein eine tolle Sache.“