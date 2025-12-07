Aldekerk holt sich Platz zwei, kein Sieger im Kellerduell

Viktoria Winnekendonk und der TSV Nieukerk haben den 16. Spieltag bereits vorgezogen bestritten – die Viktoria setzte sich mit 3:0 durch. Am Freitagabend konnte der FC Aldekerk dann nachlegen und holte sich Tabellenplatz zwei zurück. Im Kellerduell gibt es keinen Sieger – nach 0:2-Rückstand kämpft sich die Zweite der SGE Bedburg-Hau binnen drei Minuten zurück. Der SV Nütterden verpasst die Chance, über die Linie zu wandern. Außerdem pflückt der Uedemer SV den SV Veert auseinander. Das war der 16. Spieltag!
__________
17. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Pfalzdorf II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Wissel
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV WaWa - Uedemer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SGE B.-Hau II - Aldekerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Nütterden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Materborn - TSV Nieukerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Veert - SV Issum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Sevelen - Vernum
18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Aldekerk - 1. FC Kleve II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Nütterden
So., 08.03.26 15:00 Uhr Wissel - SV Veert
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sevelen - TSV WaWa
So., 08.03.26 15:30 Uhr Pfalzdorf II - Materborn
So., 08.03.26 15:30 Uhr Vernum - SGE B.-Hau II
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Issum - Uedemer SV