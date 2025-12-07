 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
FC Aldekerk will wieder auf Platz zwei
FC Aldekerk will wieder auf Platz zwei – Foto: Susanne Schmidt

Aldekerk holt sich Platz zwei, kein Sieger im Kellerduell

Kreisliga A, Kleve & Geldern: Der FC Aldekerk gewinnt gegen den SV Sevelen und wird wieder zum ersten Materborn-Verfolger.

Viktoria Winnekendonk und der TSV Nieukerk haben den 16. Spieltag bereits vorgezogen bestritten – die Viktoria setzte sich mit 3:0 durch. Am Freitagabend konnte der FC Aldekerk dann nachlegen und holte sich Tabellenplatz zwei zurück. Im Kellerduell gibt es keinen Sieger – nach 0:2-Rückstand kämpft sich die Zweite der SGE Bedburg-Hau binnen drei Minuten zurück. Der SV Nütterden verpasst die Chance, über die Linie zu wandern. Außerdem pflückt der Uedemer SV den SV Veert auseinander. Das war der 16. Spieltag!

Das ist der 16. Spieltag:

Sa., 22.11.2025, 17:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
0
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
2
4
Abpfiff

Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
5
0
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
1
3
Abpfiff
+Video

Gestern, 16:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
4
4
Abpfiff

Do., 04.12.2025, 20:00 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
2
2
Abpfiff
+Video

Fr., 05.12.2025, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
3
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Veert
SV VeertSV Veert
5
0
Abpfiff

Das sind die nächsten Spiele:

17. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Pfalzdorf II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Wissel
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV WaWa - Uedemer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SGE B.-Hau II - Aldekerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Nütterden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Materborn - TSV Nieukerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Veert - SV Issum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Sevelen - Vernum

18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Aldekerk - 1. FC Kleve II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Nütterden
So., 08.03.26 15:00 Uhr Wissel - SV Veert
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sevelen - TSV WaWa
So., 08.03.26 15:30 Uhr Pfalzdorf II - Materborn
So., 08.03.26 15:30 Uhr Vernum - SGE B.-Hau II
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Issum - Uedemer SV

