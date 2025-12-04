Aldekerk greift nach Platz zwei, Nütterden will über die Linie

Viktoria Winnekendonk und der TSV Nieukerk haben den 16. Spieltag bereits vorgezogen bestritten – die Viktoria setzte sich 3:0 durch. Für den FC Aldekerk gilt es nachzulegen, den SV Sevelen auf heimischem Geläuf zu besiegen und Winnekendonk den zweiten Platz streitig zu machen. Das Kellerduell zwischen dem SV Nütterden und der SGE Bedburg-Hau II wird bereits am Donnerstagabend (4. Dezember, 20 Uhr) gespielt. Sollte die SGE verlieren, rückt der Klassenerhalt vorerst in weite Ferne – der SVN hingegen würde eventuell sogar über den Strich kommen. Das ist der 16. Spieltag!