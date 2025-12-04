Aldekerk greift nach Platz zwei, Nütterden will über die Linie

Viktoria Winnekendonk und der TSV Nieukerk haben den 16. Spieltag bereits vorgezogen bestritten – die Viktoria setzte sich 3:0 durch. Für den FC Aldekerk gilt es nachzulegen, den SV Sevelen auf heimischem Geläuf zu besiegen und Winnekendonk den zweiten Platz streitig zu machen. Das Kellerduell zwischen dem SV Nütterden und der SGE Bedburg-Hau II wird bereits am Donnerstagabend (4. Dezember, 20 Uhr) gespielt. Sollte die SGE verlieren, rückt der Klassenerhalt vorerst in weite Ferne – der SVN hingegen würde eventuell sogar über den Strich kommen. Das ist der 16. Spieltag!
17. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Pfalzdorf II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Wissel
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV WaWa - Uedemer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SGE B.-Hau II - Aldekerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Nütterden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Materborn - TSV Nieukerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Veert - SV Issum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Sevelen - Vernum
18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Aldekerk - 1. FC Kleve II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Nütterden
So., 08.03.26 15:00 Uhr Wissel - SV Veert
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sevelen - TSV WaWa
So., 08.03.26 15:30 Uhr Pfalzdorf II - Materborn
So., 08.03.26 15:30 Uhr Vernum - SGE B.-Hau II
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Issum - Uedemer SV