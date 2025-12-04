 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
FC Aldekerk will wieder auf Platz zwei
FC Aldekerk will wieder auf Platz zwei – Foto: Susanne Schmidt

Aldekerk greift nach Platz zwei, Nütterden will über die Linie

Kreisliga A, Kleve & Geldern: Der FC Aldekerk kann mit einem Sieg wieder auf Platz zwei springen. Bedburg-Hau II hofft auf einen wichtigen Dreier.

Viktoria Winnekendonk und der TSV Nieukerk haben den 16. Spieltag bereits vorgezogen bestritten – die Viktoria setzte sich 3:0 durch. Für den FC Aldekerk gilt es nachzulegen, den SV Sevelen auf heimischem Geläuf zu besiegen und Winnekendonk den zweiten Platz streitig zu machen. Das Kellerduell zwischen dem SV Nütterden und der SGE Bedburg-Hau II wird bereits am Donnerstagabend (4. Dezember, 20 Uhr) gespielt. Sollte die SGE verlieren, rückt der Klassenerhalt vorerst in weite Ferne – der SVN hingegen würde eventuell sogar über den Strich kommen. Das ist der 16. Spieltag!

__________

Das ist der 16. Spieltag:

Sa., 22.11.2025, 17:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
0
3
Abpfiff
+Video

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30live

Morgen, 19:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
19:30live

So., 07.12.2025, 14:15 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
14:15live

Sa., 06.12.2025, 16:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
16:30

Heute, 20:00 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
20:00live

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:15

__________

Das sind die nächsten Spiele:

17. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Pfalzdorf II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Wissel
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV WaWa - Uedemer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SGE B.-Hau II - Aldekerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Nütterden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Materborn - TSV Nieukerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Veert - SV Issum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Sevelen - Vernum

18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Aldekerk - 1. FC Kleve II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Nütterden
So., 08.03.26 15:00 Uhr Wissel - SV Veert
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sevelen - TSV WaWa
So., 08.03.26 15:30 Uhr Pfalzdorf II - Materborn
So., 08.03.26 15:30 Uhr Vernum - SGE B.-Hau II
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Issum - Uedemer SV

