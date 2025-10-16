Alburger Landesliga-Frauen: Mittrop und Hiller sind weg

Bei der Frauen-Landesligamannschaft des FC Alburg haben bereits in der Vorwoche die beiden Übungsleiterinnen Nina Mittrop und Kathrin Hiller das Handtuch geworfen. Interimsweise übernimmt der sportliche Leiter und frühere Landesliga-Fußballer Peter Hillmeier das Coaching des Rangletzten der Süd-Staffel. Im Spiel eins nach dem Rückzug von Mittrop und Hiller setzte es für die Kickerinnen aus dem Straubinger Vorort eine 2:5-Heimpleite gegen den starken Neuling RW Überacker.
Nina Mittrop wechselte 2019 vom damaligen Regionalligisten SV Frauenbiburg zum FCA und entwickelte sich zu einem wahren Glücksgriff. Unter der Regie der ehemaligen Klassefußballerin wurden die Rot-Weißen in der Spielzeit 2022/2023 Bezirksoberliga-Meister und schafften den erstmaligen Sprung in die Landesliga. Zudem wurde das Team 2023 Niederbayerischer Hallenmeister und belegte bei der Bayerischen Meisterschaft einen hervorragenden dritten Rang. "Wir haben Erfolge feiern dürfen, die in Alburg wohl niemand für möglich gehalten hätte. Es war bis zum Schluss eine wunderschöne Zeit. Leider steht die Mannschaft aktuell schlechter da als sie qualitativ ist. Für uns war es die einzige Möglichkeit, nochmal einen neuen Impuls zu geben und hoffen, dass dieser genutzt werden kann. Es war eine bewusste Entscheidung von uns. Wir gehen absolut im Guten auseinander und hoffen, dass das Ruder nochmal herumgerissen werden kann. Ich wünsche der Mannschaft alles Gute und bin mir sicher, dass spätestens in der Rückrunde die Abstiegsränge verlassen werden können", gibt die 41-jährige Wahl-Straubingerin, die 2012 mit der deutschen Frauen-Bundeswehrauswahl Weltmeister wurde, zu Protokoll.
Die aus dem SV Kirchberg im Wald hervorgegangene Kathrin Hiller rückte 2022 an die Seite von Chefanweiserin Mittrop. "Nina und ich haben die Entscheidung gemeinsam getroffen. Letztlich war es für mich eine schöne und erfolgreiche Zeit, die sehr viel Spaß gemacht hat. Für mich war es ein Glücksfall an der Seite von Nina meine ersten Schritte im Trainergeschäft machen zu dürfen. Es waren lehrreiche Jahre, die nun zu Ende gehen. Es war der richtige Schritt, denn die Ziele der Mannschaft stehen an erster Stelle“, informiert die B-Lizenz-Inhaberin.
Peter Hillmeier bedauert den Abschied der beiden Trainerinnen: "Wir haben ein paar aufregende Tage hinter uns, nach dem Nina und Kathrin ihre Posten zur Verfügung gestellt hatten. Wir möchten uns für ihr großes Engagement in den letzten Jahren bedanken. Beide haben maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Frauenabteilung top dasteht. Zum anderen möchten wir uns für die offene und faire Kommunikation ihrerseits in dieser für alle Beteiligten nicht einfachen Situation bedanken.“ Der Funktionär hofft, dass bald die Trendwende geschafft werden kann, denn der Rückstand zum rettenden Ufer ist inzwischen auf vier Punkte angewachsen. "Die Mannschaft hat es auf alle Fälle in sich und wir werden alles reinlegen“, verspricht Hillmeier. Nina Mittrop hat in nächster Zeit nicht vor, auf die Trainerbühne zurückzukehren: "Ich habe im Amateurbereich sehr viel erreicht und dafür bin ich sehr dankbar. In nächster Zeit haben für mich aber andere Dinge Priorität."