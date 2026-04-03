Alburg und Co. mit Kampfgeist gegen Spitzenteams

Am kommenden Spieltag geht’s nur gemeinsam: Alburg braucht im Abstiegskampf wichtige Punkte. – Foto: Tobias Schwarz

Der 14. Spieltag bringt aus niederbayerischer Sicht mehrere spannende Aufgaben: Frauenbiburg empfängt den BFC Wolfratshausen und will zuhause punkten, während Alburg im Duell mit dem Zweitplatzierten Thenried vor einer echten Bewährungsprobe steht. Kirchberg reist zu Wacker München und möchte dort etwas Zählbares mitnehmen. Zum Abschluss trifft Ruderting am Montag auf Wilting und hofft, den Heimvorteil nutzen zu können.

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir wissen, dass mit Wolfratshausen ein gefährlicher Gegner kommt. Im Hinspiel hatten wir ein gutes Momentum und waren effektiv. Das wird auch am Samstag nötig sein. Wir wollen dominant und diszipliniert auftreten, ohne dabei die Spielfreude und Kreativität zu verlieren, dann werden wir den Dreier holen.“

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir gehen als klarer Außenseiter ins Spiel, versuchen aber weiterhin, mit top Einstellung und großem Engagement die sportlich und personell schwierige Situation anzunehmen und hoffen natürlich, mit etwas Glück und Geschick einen Punkt entführen zu können.“

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Die drei Punkte vom letzten Wochenende waren enorm wichtig. Jetzt wollen wir auch aus München mindestens einen Zähler mitnehmen. Bei einem Sieg könnten wir im Abstiegskampf erstmal etwas durchatmen. Dafür müssen wir vor allem defensiv konsequenter und insgesamt ballsicherer auftreten. Uns erwartet eine wilde, dynamische Mannschaft, die wir in Schach halten wollen.“

Heute, 17:00 Uhr FC Ruderting Ruderting II SV Wilting SV Wilting 17:00 PUSH