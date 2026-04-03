 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligavorschau

Alburg und Co. mit Kampfgeist gegen Spitzenteams

14. Spieltag der Frauen Landesliga Süd: Frauenbiburg trifft auf Wolfratshausen +++ Alburg mit Mammutaufgabe gegen Thenried +++ Kirchberg zu Gast bei Wacker +++ Ruderting muss am Montag ran

von Leah Hauzenberger · 03.04.2026, 18:00 Uhr · 0 Leser
Am kommenden Spieltag geht’s nur gemeinsam: Alburg braucht im Abstiegskampf wichtige Punkte.
Am kommenden Spieltag geht’s nur gemeinsam: Alburg braucht im Abstiegskampf wichtige Punkte. – Foto: Tobias Schwarz

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Frauen: Landesliga S
Ruderting II
Kirchberg
Frauenbiburg
Alburg

Der 14. Spieltag bringt aus niederbayerischer Sicht mehrere spannende Aufgaben: Frauenbiburg empfängt den BFC Wolfratshausen und will zuhause punkten, während Alburg im Duell mit dem Zweitplatzierten Thenried vor einer echten Bewährungsprobe steht. Kirchberg reist zu Wacker München und möchte dort etwas Zählbares mitnehmen. Zum Abschluss trifft Ruderting am Montag auf Wilting und hofft, den Heimvorteil nutzen zu können.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfrats
2
1

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir wissen, dass mit Wolfratshausen ein gefährlicher Gegner kommt. Im Hinspiel hatten wir ein gutes Momentum und waren effektiv. Das wird auch am Samstag nötig sein. Wir wollen dominant und diszipliniert auftreten, ohne dabei die Spielfreude und Kreativität zu verlieren, dann werden wir den Dreier holen.“

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
SV Thenried
SV ThenriedThenried
FC Alburg
FC AlburgAlburg
3
0
Abpfiff

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir gehen als klarer Außenseiter ins Spiel, versuchen aber weiterhin, mit top Einstellung und großem Engagement die sportlich und personell schwierige Situation anzunehmen und hoffen natürlich, mit etwas Glück und Geschick einen Punkt entführen zu können.“

Sa., 04.04.2026, 17:00 Uhr
FFC Wacker München
FFC Wacker MünchenWack.München II
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
2
0
Abpfiff

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Die drei Punkte vom letzten Wochenende waren enorm wichtig. Jetzt wollen wir auch aus München mindestens einen Zähler mitnehmen. Bei einem Sieg könnten wir im Abstiegskampf erstmal etwas durchatmen. Dafür müssen wir vor allem defensiv konsequenter und insgesamt ballsicherer auftreten. Uns erwartet eine wilde, dynamische Mannschaft, die wir in Schach halten wollen.“

Heute, 17:00 Uhr
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
SV Wilting
SV WiltingSV Wilting
17:00

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Nach dem schwierigen Start in die Rückrunde, der trotz insgesamt guter Leistungen bislang nicht mit Punkten belohnt wurde, ist es nun umso wichtiger, das Selbstvertrauen gezielt aufzubauen. Die Trainingsleistungen unter der Woche stimmen und bilden eine gute Grundlage, um in den kommenden Spielen wieder zählbare Erfolge zu erzielen.“