Albtraum statt Historie: Weßling kassiert Packung im Relegations-Hinspiel

Höhenflug beendet und im Ohlstädter Regen baden gegangen: Der SC Weßling um Luis März-Vorisek (r.) kann sich den erstmaligen Bezirksliga-Aufstieg wohl abschminken. – Foto: Oliver Rabuser

Nach einem satten 0:5 im Hinspiel in Ohlstadt muss der SC Weßling den historischen ersten Aufstieg in die Bezirksliga wohl abhaken.

Es sollte die Krönung einer überragenden Saison werden, doch das bislang wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte endete in einem Albtraum: Die Kreisliga-Fußballer des SC Weßling verloren am Dienstagabend das Hinspiel der ersten Relegationsrunde haushoch mit 0:5 (0:2) beim SV Ohlstadt. Der Traum vom erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga dürfte bereits jetzt ausgeträumt sein. „So schlecht wie in der ersten Halbzeit habe ich unsere Jungs in den letzten drei Jahren nicht gesehen“, kommentierte SCW-Fußballboss Martin Jakob fassungslos. Er konnte kaum glauben, was er nach einer 15-minütigen Verschiebung des Anpfiffs wegen eines Gewitters serviert bekam. „Wir konnten froh sein, zur Pause nur 0:2 hinten zu liegen“, berichtete Jakob. Gestern, 19:00 Uhr SV Ohlstadt SV Ohlstadt SC Weßling SC Weßling 5 0

Lange sah es sogar nach einem schmeichelhaften 0:0 zum Seitenwechsel aus. Doch in der 38. Minute war das Weßlinger Glück aufgebraucht: Eine Flanke köpfte Ohlstadts Luis Steffl ins Tor. In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten kam es noch dicker für die Gäste, die auf Kapitän Markus Koller und kurz vor Spielbeginn auch noch kurzfristig auf Angreifer Maximilian Zuleger verzichten mussten: Maximilian Schwinghammer setzte zum Sololauf an und schloss diesen gekonnt ab. Immerhin zeigte der SCW nach Wiederbeginn und den Einwechslungen von Juri Gölitz sowie Luca Leschinski die richtige Reaktion. „Das war deutlich besser“, befand Jakob. Doch Luis März-Vorisek und Thomas Kronthaler konnten ihre gut herausgespielten Chancen nicht verwerten. Stattdessen nahm das Weßlinger Schicksal in der 63. Minute seinen Lauf: SVO-Torjäger Bernhard Kurz verwandelte einen Freistoß zum 3:0, wenig später landete auch noch eine abgefälschte Bogenlampe des kurz zuvor eingewechselten Leonhard Strobl hinter dem machtlosen SCW-Torwart Michael Brieske im Netz. Als wäre das 0:4 nicht schon Hypothek genug gewesen, kassierte der Gast nach einer Ecke in der Nachspielzeit auch noch per Kopf durch Jonas Thümmler das fünfte Gegentor.